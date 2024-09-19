МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
В России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально. Попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.
Как сообщил в разговоре с изданием «Коммерсант» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, нелегалы, попавшие в реестр, не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться услугами банков, заключать и расторгать брак, регистрировать собственность, оформлять детей в школы и детские сады.
Заместитель министра также назвал главные задачи в рамках реализации этого проекта. Главной из них является налаживание межведомственного электронного взаимодействия организаций, которые предоставляют указанные услуги. По словам Горового, МВД надеется в этом вопросе на помощь министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Читайте также:
«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами
Депутат Даванков призвал повысить цену патента для мигрантов
Александр Бойцов