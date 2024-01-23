Омбудсмен Останина выступила против введения Дня многодетных семей

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против установления Дня многодетных семей. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Напомним, что первый зампред комитета Госдумы по семье Татьяна Буцкая предложила сделать 23 января Днём многодетной семьи.
Останина, в свою очередь, назвала установление такой даты нецелесообразной, поскольку этот праздник может обидеть семьи, в которых воспитываются один или двое детей.
Омбудсмен подчеркнула, что в России празднуется День семьи, любви и верности 8 июля, который затрагивает все категории семей. Она также добавила, что уважаема и почётна в стране любая семья, вне зависимости от количества детей.
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Останина, в свою очередь, назвала установление такой даты нецелесообразной, поскольку этот праздник может обидеть семьи, в которых воспитываются один или двое детей.
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Анастасия Чинкова