На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«На меры социальной поддержки семей с детьми нашего региона в 2024 году выделено порядка 45 млрд рублей. Это пособия, региональные льготы и выплаты. Теперь многие льготы будут закреплены на федеральном уровне», – пояснила министр.
В регионе также действуют дополнительные меры поддержки. Среди них - выплата на школьную форму многодетным семьям, а семьям с низкими доходами полагается выплата в увеличенном размере. Помимо этого, дети и один из родителей подмосковной многодетной семьи имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, в метро и на железной дороге.
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