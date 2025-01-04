Депутат Бессараб: Социальные вклады помогут гражданам РФ с невысокими доходами

Фото: istockphoto/Ivan-balvan
Социальные вклады под выгодные проценты придут на помощь россиянам с невысокими доходами. Люди смогут получать большую прибыль от своих накоплений.
Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб корреспонденту издания «Лента.ру».
Такой финансовый инструмент позволит накопить деньги и противостоять текущим эконмическим вызовам, с которыми граждане страны постоянно сталкиваются на бытовом уровне. Сейчас при отсутствии возможности делать сбережения россияне обращаются в банки за кредитами с высокими процентными ставками. Этот вопрос решил бы часть тех проблем, которые уже сегодня сформированы в обществе, рассказала парламентарий.
По информации «Российской газеты», до 1 июля 2025 года 13 крупнейших российских банков внедрят такие социальные вклады, а прочие финансовые учреждения сделают это до 1 января 2027 года.
Читайте также:
Юрист Виноградов рассказал россиянам об оплате больничных в новогодние праздники
До 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки запустят социальные вклады
ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам до 24%
Такой финансовый инструмент позволит накопить деньги и противостоять текущим эконмическим вызовам, с которыми граждане страны постоянно сталкиваются на бытовом уровне. Сейчас при отсутствии возможности делать сбережения россияне обращаются в банки за кредитами с высокими процентными ставками. Этот вопрос решил бы часть тех проблем, которые уже сегодня сформированы в обществе, рассказала парламентарий.
По информации «Российской газеты», до 1 июля 2025 года 13 крупнейших российских банков внедрят такие социальные вклады, а прочие финансовые учреждения сделают это до 1 января 2027 года.
Читайте также:
Юрист Виноградов рассказал россиянам об оплате больничных в новогодние праздники
До 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки запустят социальные вклады
ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам до 24%
Александр Бойцов