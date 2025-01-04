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Юрист Виноградов рассказал россиянам об оплате больничных в новогодние праздники

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

В праздничные дни человек может заболеть точно также, как и в будни. В этом случае, конечно, нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы оформить лист временной нетрудоспособности (больничный).
Об этом в разговоре с RT напомнил россиянам доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Для получения выплаты за дни недомогания необходимо оформить больничный лист, обратившись в поликлинику по месту жительства или в больницу. Так как все, кто работает, застрахованы и за них выплачиваются страховые взносы, то человеку оплачиваются все календарные дни, указанные в листе временной нетрудоспособности.

Эксперт напомнил, что чем больше времени заболевший сотрудник отработал, тем больше будет страховая выплата. Например, при трудовом стаже менее пяти лет пособие по временной нетрудоспособности составит 60% от среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. При расчёте среднего заработка учитываются два года, предшествующие времени, когда человек заболел.



Например, если работник заболел 1 января 2025 года, то для расчёта будет взят его средний заработок за 2023 и 2024 годы. А вот если заболевание началось перед самым Новым годом, расчёт среднего заработка будет учтён за 2022 и 2023 годы, пояснил Виноградов.

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