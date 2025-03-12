Психолог объяснила, почему происходит буллинг на работе

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Проведенного с сентября 2024 года по февраль 2025 года исследование показало, что среди 308 человек, 76% респондентов заявили, что работали в организациях, где сталкивались с буллингом. При этом в 2022 году этот показатель составлял 63%.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что изначально буллинг — это негативные действия, специально направленные на одного ребенка остальным детским коллективом.
По ее словам, разговоры про буллинг на работе звучат смешно и инфантильно, потому что под этим скрывается невозможность коллектива взрослых людей наладить коммуникацию и продуктивно работать.
По ее словам, на работе достаточно иметь продуктивные отношения — без личной привязки.
Дарья Сальникова добавила, что коллектив должен, прежде всего, выполнять работу, а не жаловаться на жизнь, семью и прочие неудачи в жизни.
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«Когда мы говорим про буллинг, мы имеем в виду детский коллектив. Это понятие появилось не так давно, еще лет 10 назад это было какой-то нормальной составляющей любого класса. В буллинге часто ведущую роль играют взрослые, учителя, родители, преподаватели, руководство школы, потому что детская психика еще находится в стадии формирования», — рассказала эксперт.
По ее словам, разговоры про буллинг на работе звучат смешно и инфантильно, потому что под этим скрывается невозможность коллектива взрослых людей наладить коммуникацию и продуктивно работать.
«Это говорит нам о том, что общество достаточно инфантилизировано. Это не буллинг, а нормальные человеческие отношения с какими-то обидами, недоговоренностями — жизненный процесс. Также это говорит о том, что люди почему-то думают, что их рабочие отношения должны быть комфортными и дружескими. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны — у работы есть конкретные цели и задачи. Нам важно создать продуктивные рабочие отношения, но при этом можно не быть на работе друзьями», — пояснила эксперт.
По ее словам, на работе достаточно иметь продуктивные отношения — без личной привязки.
«Когда вы дополняете друг друга какими-то компетенциями, можете подстраховать. Сам процесс работы, выполнения задач закрываются разными компетенциями людей, не схожими по принципу, образу и подобию жизни в целом», — уточнила психолог.
Дарья Сальникова добавила, что коллектив должен, прежде всего, выполнять работу, а не жаловаться на жизнь, семью и прочие неудачи в жизни.
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Анастасия Панченко