Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду

Сдача в аренду аккаунта в мессенджере опасна тем, что арендатором может оказаться мошенник, который будет использовать его в преступных целях. Об этом заявил эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, правоохранители могут привлечь владельца такого аккаунта к ответственности.