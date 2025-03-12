Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду

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Сдача в аренду аккаунта в мессенджере опасна тем, что арендатором может оказаться мошенник, который будет использовать его в преступных целях. Об этом заявил эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, правоохранители могут привлечь владельца такого аккаунта к ответственности.
«Если при регистрации будут указаны данные, подтвержденные, принадлежащие другому лицу, физическому, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, то, конечно же, они прежде всего обратят внимание на такого рода человека и попытаются привлечь его к ответственности как лицо, которое было идентифицировано в ходе расследования», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.Тем временем киберэксперт «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной назвал самые распространенные способы взлома электронной почты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, специалист указал на программы по подбору паролей, которые легко могут взломать простые комбинации, а также фишинговые письма с водоносными вложениями. Водяной призвал пользоваться сложными паролями или менеджерами паролей и включать двухфакторную аутентификацию.
«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — приводят в издании слова эксперта.Читайте также:
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