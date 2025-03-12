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Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду

Киберэксперт Бедеров: переданный в аренду аккаунт могут использовать мошенник
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Сдача в аренду аккаунта в мессенджере опасна тем, что арендатором может оказаться мошенник, который будет использовать его в преступных целях. Об этом заявил эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, правоохранители могут привлечь владельца такого аккаунта к ответственности.
«Если при регистрации будут указаны данные, подтвержденные, принадлежащие другому лицу, физическому, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, то, конечно же, они прежде всего обратят внимание на такого рода человека и попытаются привлечь его к ответственности как лицо, которое было идентифицировано в ходе расследования», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
Тем временем киберэксперт «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной назвал самые распространенные способы взлома электронной почты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, специалист указал на программы по подбору паролей, которые легко могут взломать простые комбинации, а также фишинговые письма с водоносными вложениями. Водяной призвал пользоваться сложными паролями или менеджерами паролей и включать двухфакторную аутентификацию.
«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — приводят в издании слова эксперта.
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Психолог объяснила, почему происходит буллинг на работе
Психолог Сальникова: буллинг на работе случается из-за инфантильности
12 марта 2025, 18:45

Фото: iStock/fizkes

Проведенного с сентября 2024 года по февраль 2025 года исследование показало, что среди 308 человек, 76% респондентов заявили, что работали в организациях, где сталкивались с буллингом. При этом в 2022 году этот показатель составлял 63%.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что изначально буллинг — это негативные действия, специально направленные на одного ребенка остальным детским коллективом.

«Когда мы говорим про буллинг, мы имеем в виду детский коллектив. Это понятие появилось не так давно, еще лет 10 назад это было какой-то нормальной составляющей любого класса. В буллинге часто ведущую роль играют взрослые, учителя, родители, преподаватели, руководство школы, потому что детская психика еще находится в стадии формирования», — рассказала эксперт.

По ее словам, разговоры про буллинг на работе звучат смешно и инфантильно, потому что под этим скрывается невозможность коллектива взрослых людей наладить коммуникацию и продуктивно работать.

«Это говорит нам о том, что общество достаточно инфантилизировано. Это не буллинг, а нормальные человеческие отношения с какими-то обидами, недоговоренностями — жизненный процесс. Также это говорит о том, что люди почему-то думают, что их рабочие отношения должны быть комфортными и дружескими. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны — у работы есть конкретные цели и задачи. Нам важно создать продуктивные рабочие отношения, но при этом можно не быть на работе друзьями», — пояснила эксперт.

По ее словам, на работе достаточно иметь продуктивные отношения — без личной привязки.

«Когда вы дополняете друг друга какими-то компетенциями, можете подстраховать. Сам процесс работы, выполнения задач закрываются разными компетенциями людей, не схожими по принципу, образу и подобию жизни в целом», — уточнила психолог.

Дарья Сальникова добавила, что коллектив должен, прежде всего, выполнять работу, а не жаловаться на жизнь, семью и прочие неудачи в жизни.

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«Холодный фронт»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Синоптик Цыганков: на выходных в Москве будет похолодание
12 марта 2025, 16:13

Фото: iStock/Irina Kononova

Москву и область погода радует солнцем и теплом, однако синоптики уверены, что стоит готовиться к стремительному похолоданию.
Начальник отдела гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что температура сейчас выше нормы, но такая теплая погодка будет держать недолго.

«Уже на 15 число, на субботу, пойдет холодный фронт, и температура будет всего лишь на 2 градуса выше нормы, на воскресенье тоже на 2 градуса выше нормы. На следующей неделе опустимся к норме», — сказал синоптик.

По его словам, похолодание после аномального тепла — нормальное и ожидаемое явление.

«В ночь с субботы на воскресенье по прогнозу минус -2, -7. В ночь на понедельник 0, -5 градусов. Ну и днем, соответственно, прохладно. В пятницу пройдет атмосферный фронт, умеренный дождь, ветер порывистый. И после этого похолодает, можем где-то увидеть временный снежный покров небольшой. Дальше будут смешанные осадки», — объяснил Цыганков.

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Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили
Канделаки: я когда-то плюнула в лицо Саакашвили и горжусь этим
12 марта 2025, 15:08

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Генеральный директор ТНТ и заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в своем Telegram-канале.
По словам телеведущей, она ждала этого события 16 лет.

«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии», — сообщила Канделаки.

В 2020 году Тина Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны Саакашвили.

Тбилисский городской суд в среду, 12 марта 2025 года, приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о госрастрате.

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#суд
#грузия
#тюрьма
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Казахстанский видеосервис комика Руслана Белого* не приносит прибыли
12 марта 2025, 13:06

Руслан Белый* (Фото: Инстаграм** @ruslan_belyy_)

Комик Руслан Белый* после отъезда из РФ открыл собственный бизнес — платную площадку для публикации выступлений стендаперов Concert Place он зарегистрировал в Казахстане. Об этом информирует «Постньюс».
Уточняется, что сервис стендапера оказался безуспешным. По данным «Постньюс», за весь прошлый год Белый* получил с дистрибуции концертов через него порядка 3,6 млн рублей.

Комик, который уехал из России сразу после начала спецоперации на Украине, зарегистрировал товарищество с ограниченной ответственностью Concert Place в Алма-Ате в феврале 2023 года. Согласно информации из отчетов, в 2023 году Белый* заплатил налогов всего на 24 тыс тенге (4,6 тыс рублей) , а в 2024 году, когда стендапер стал публиковать записи концертов, — 551 тыс тенге (110 тыс рублей).

Примечательно, что артист мог зарегистрировать бизнес в Казахстане из-за выгодного налогового режима. Так, налог на прибыль составляет 3%, а доход Concert Place в 2023 году был равен 155 тыс рублей, в 2024-м — 3,6 млн рублей.

Если сравнить заработанную комиком сумму за прошлый год с доходами других шоуменов, то указанная прибыль может показаться очень незначительной.

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*Признан в РФ иноагентом

**Запрещен в РФ
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#сервис
#артист
#налог
#рф
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«Кислотный удар»: Диетолог раскрыла главную опасность ананаса
Диетолог Соломатина: ананас нельзя есть на голодный желудок
12 марта 2025, 11:12

Фото: iStock/Anetlanda

Сочный, вкусный, ароматный ананас по достоинству оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Он является не только украшением праздничного стола, но и отличным дополнением к основным блюдам.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что ананас на голодный желудок оказывает раздражающий эффект.

«Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок», — сказала эксперт.

По ее словам, ананасы не рекомендуется употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, язвами и гастритами. Также не стоит увлекаться желтым кислым фруктом беременным.

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#врач
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#опасность
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