Депутат Бессараб: в ближайшие 15-20 лет в России не повысят пенсионный возраст

20 февраля 2026, 13:32

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России в ближайшие 15–20 лет не планируется новых изменений пенсионного возраста. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб на пресс-конференции в НСН.





По словам депутата, действующая система выстроена с учетом баланса между числом работающих граждан и пенсионеров, что позволяет обеспечить ее стабильность. Она напомнила, что предыдущее повышение пенсионного возраста было связано с ростом продолжительности жизни и развитием медицины и технологий.



Бессараб уточнила, что окончательный переход к новым параметрам пенсионной реформы завершится к 2028 году. После этого, по ее оценке, в течение как минимум двух десятилетий не возникнет объективных предпосылок для очередного пересмотра возрастных норм.





«При существующем балансе работающих и пенсионеров мы сможем обеспечить пенсионную систему», — подчеркнула парламентарий.