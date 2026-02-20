В Госдуме хотят закрепить право матери и ребенка на грудное вскармливание
В Госдуме предложили закрепить право женщин кормить детей грудью в общественных местах. Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» подготовила первый замглавы комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
В разговоре с «Осторожно Media» депутат заявила, что инициатива направлена на защиту матерей и младенцев. По её словам, женщин нередко просят покинуть кафе, музеи, фитнес-залы и другие общественные пространства под предлогом «внутренних правил» или жалоб посетителей. Буцкая считает такую практику дискриминацией.
Законопроект закрепляет право матери кормить ребёнка по его требованию в любом общественном месте, включая транспорт, ТРЦ, кинотеатры и парки. При этом женщина сможет сама выбирать, где именно кормить, даже если в заведении есть отдельная комната для этих целей. К тому же документ запрещает препятствовать грудному вскармливанию и предусматривает ответственность.
