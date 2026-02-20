В Госдуме хотят закрепить право матери и ребенка на грудное вскармливание

20 февраля 2026, 12:56

Фото: iStock/KuznetsovDmitry

В Госдуме предложили закрепить право женщин кормить детей грудью в общественных местах. Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» подготовила первый замглавы комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.