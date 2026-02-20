В России начнет действовать ГОСТ на бананы
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на бананы, поставляемые в Россию. Документ начнет действовать с марта, сообщили в РИА Новости со ссылкой на текст стандарта.
Требования распространяются на свежие бананы, предназначенные для дальнейшей продажи в магазинах. При ввозе партии будут проверять по ряду показателей — внешнему виду, вкусу и запаху, а также по степени зрелости. Согласно ГОСТу, ввозить желтые бананы нельзя — плоды должны быть зелеными или светло‑зелеными, чтобы дозревать до потребительской спелости уже на российских складах или в специально оборудованных местах.
Также прописали требования к кистям и самим плодам. В одной кисти допускается не более одного вырезанного банана. При этом должен оставаться остаток плодоножки зеленого цвета. Бананы должны иметь легкий «огуречный» аромат, а при разрезании — выделять млечный сок. Минимальную длину плода установили на уровне 14 сантиметров, а в кисти должно быть не меньше трех бананов.
При этом документ носит рекомендательный характер, как и большинство стандартов в России. Он служит ориентиром для производителей и поставщиков. Обязательным ГОСТ становится только в случае прямой отсылки к нему в законе, техническом регламенте или контракте.
