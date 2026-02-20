В России начнет действовать ГОСТ на бананы

20 февраля 2026, 13:01

РИА Новости: в России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы

Фото: istockphoto/LightStock

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на бананы, поставляемые в Россию. Документ начнет действовать с марта, сообщили в РИА Новости со ссылкой на текст стандарта.