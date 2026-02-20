В Госдуме заявили о бесполезности и опасности бахил в больницах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал отказаться от обязательного ношения бахил в поликлиниках и больницах. В беседе с ТАСС он заявил, что в большинстве случаев они не только бесполезны, но и могут быть небезопасны для пациентов и посетителей.
По словам депутата, бахилы оправданы лишь в стерильных зонах — операционных и реанимациях. В обычных отделениях тонкий полиэтилен быстро рвется, а грязь с обуви всё равно разносится по помещению. Кроме того, посетители нередко поскальзываются на влажном полу, что создает риск травм.
«В обычной жизни бахилы создают больше проблем», — подчеркнул Башанкаев.
В качестве альтернативы он предложил устанавливать современные грязезащитные коврики и специальные трапы на входе в медучреждения. Такие меры потребуют больших вложений, однако в долгосрочной перспективе окажутся более эффективными и безопасными, считает парламентарий.