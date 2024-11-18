Депутат Бессараб выразила опасение по поводу четырёхдневки для многодетных

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращение рабочей недели для многодетных родителей до 4-ёх дней может создать напряжённость между руководителем организации и такими сотрудниками.
Она добавила, что нынешний режим работы и отдыха для сотрудников предполагает оптимальный баланс, позволяющий человеку восстановиться.
А исследование сервиса «Работа.ру» показало, как россияне борются с выгоранием на работе. Так, 34% опрошенных заявили, их спасают активности вне работы, а 30% находят отдушину в отпуске.
Ранее опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.
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«Увеличение рабочего времени до 9 часов в день – это нарушение текущего трудового законодательства и ухудшение условий труда. И я думаю, что это никоим образом не будет скомпенсировано четырехдневной рабочей неделей», – дополнила в беседе с «Москвой 24» Бессараб.
А исследование сервиса «Работа.ру» показало, как россияне борются с выгоранием на работе. Так, 34% опрошенных заявили, их спасают активности вне работы, а 30% находят отдушину в отпуске.
«А вот 23% опрошенных решают взять выходные: короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью», — приводит RT результаты исследования.
Ранее опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.
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Мелисса Тимофеева