Россиянам раскрыли, как повысить концентрацию внимания на работе

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Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что повысить концентрацию внимания на работе могут помочь правильные перерывы, нормализованный режим сна, отказа от работы в телефоне.
«Когда у нас идет регулярная перегрузка мозга, то происходит снижение работоспособности, которое сказывается и на эмоциональном фоне. Наша вегетативная нервная система отвечает в том числе и за адаптацию к изменению внешней среды. А если адаптивная функция нарушена, то организм и психика реагируют уже более остро», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Хвингия.
До этого совместный опрос платформы «Консоль.Про» и аналитического центра «Зарплаты.ру» показал, что 60% россиян время от времени берут подработки, четверть опрошенный делают это постоянно.
«При этом свыше половины опрошенных (54%) предпочитают подрабатывать на стыке нескольких сфер, чтобы не потерять интерес к основной занятости», — приводит RT результаты исследования.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
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