Стало известно, сколько россиян рассчитывают на бесплатные медуслуги на пенсии

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Опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.
Отмечается, что 55% опрошенных не копят деньги на будущее возможное лечение на пенсии, в то время как 45% респондентов, наоборот, это делают.
А исследование SuperJob показало, что в Кемерове сотрудники слышат от коллег и начальства ненормативную лексику. Так, в 41% компаний подобные выражения используются даже на совещаниях.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
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«Согласно опросу, 43% респондентов ничего не делают для сохранения своего здоровья. Но расходы на медицину могут быть значительными в разные периоды жизни, в том числе и на пенсии. Рекомендую создать финансовую подушку, которая при необходимости могла бы покрыть эти расходы», — прокомментировал в беседе с «Известиями» гендиректор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.
А исследование SuperJob показало, что в Кемерове сотрудники слышат от коллег и начальства ненормативную лексику. Так, в 41% компаний подобные выражения используются даже на совещаниях.
«21% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 51% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, кемеровчане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 8%, о периодическом — еще 41%», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
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Мелисса Тимофеева