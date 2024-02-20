Депутат-борец с бездомными собаками объявил войну зоозащитникам

Фото: iStock/Osobystist
Известный астраханский депутат, активист по борьбе с бездомными животными Евгений Дунаев вступил в острое противостояние с зоозащитным сообществом.
Он высказался за признание зоозащитников «иноагентами», обвинив их в политической активности и влиянии на региональных лидеров.
Инициатива Дунаева вызвала волну возмущения среди защитников животных, которые отказались поддержать закон, позволяющий усыплять бродячих и агрессивных собак. Депутат признал свою неэтичную выходку в социальных сетях, извинившись перед зоозащитниками публично.
Дума Астраханской области не отступила от своего решения и приняла закон о возможности эвтаназии бездомных животных. Этот шаг вызвал ожесточенные дебаты и привлек внимание общественности к проблеме бездомных животных. Об этом сообщает Lenta.ru.
Российское общество продолжает спорить о мерах по управлению бездомными животными, и каждая сторона настаивает на своих принципах и ценностях, создавая напряженную обстановку в обществе.
Читайте также:
Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог
В Рузе построят деревообрабатывающее предприятие на земле за 1 рубль
Подмосковные боксёры привезли с всероссийских соревнований четыре золота
Инициатива Дунаева вызвала волну возмущения среди защитников животных, которые отказались поддержать закон, позволяющий усыплять бродячих и агрессивных собак. Депутат признал свою неэтичную выходку в социальных сетях, извинившись перед зоозащитниками публично.
Российское общество продолжает спорить о мерах по управлению бездомными животными, и каждая сторона настаивает на своих принципах и ценностях, создавая напряженную обстановку в обществе.
Читайте также:
Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог
В Рузе построят деревообрабатывающее предприятие на земле за 1 рубль
Подмосковные боксёры привезли с всероссийских соревнований четыре золота
Маруняк Сергей Дмитриевич