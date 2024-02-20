Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski
Суд Лондона освободил под залог бывшего губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Рассмотрение по существу дела начнутся в марте текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, 31 января стало известно, что Овсянникова задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.
Согласно сообщению, следующее предварительное слушание состоится 5 марта 2024 года. Кроме того, будут проведены и дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.
В ходе судебного заседания судья отметил, что задержанный 22 января россиянин ранее был освобожден под залог. Это решение продлили. При этом Овсянников должен сдать российский и британский паспорта и ежедневно отмечаться в полицейском участке. Он не может покидать страну и даже приближаться к аэропортам и вокзалам. Кроме того, он должен носить электронный браслет и находиться дома с 21:00 до 05:00.
Читайте также:
Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне
Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене
С Анны Асти через суд потребовали больше 600 тысяч рублей
Согласно сообщению, следующее предварительное слушание состоится 5 марта 2024 года. Кроме того, будут проведены и дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.
Читайте также:
Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне
Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене
С Анны Асти через суд потребовали больше 600 тысяч рублей
Элина Позднякова