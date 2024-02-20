Радио1
Главная / Новости / Общество/ Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог

Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог

20 февраля 2024, 16:58
Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Суд Лондона освободил под залог бывшего губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Рассмотрение по существу дела начнутся в марте текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, 31 января стало известно, что Овсянникова задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.

Согласно сообщению, следующее предварительное слушание состоится 5 марта 2024 года. Кроме того, будут проведены и дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.


В ходе судебного заседания судья отметил, что задержанный 22 января россиянин ранее был освобожден под залог. Это решение продлили. При этом Овсянников должен сдать российский и британский паспорта и ежедневно отмечаться в полицейском участке. Он не может покидать страну и даже приближаться к аэропортам и вокзалам. Кроме того, он должен носить электронный браслет и находиться дома с 21:00 до 05:00.

Читайте также:

Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне

Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене

С Анны Асти через суд потребовали больше 600 тысяч рублей
#обвинение
#дома
#лондон
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Педагог Калинина заявила о пользе письма от руки
20 февраля 2024, 18:19

Фото: istockphoto.com/Zolga_F

Педагог, контент-продюсер Александра Калинина заявил, что письмо от руки полезно, поскольку развивает мелкую моторику и помогает лучше фокусировать внимание на предмете.
«Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания. Это влияет и на дисциплину ― ученики, способные долго концентрироваться на одной задаче, не мешают другим», — пояснила в беседе с Газета.ру Калинина.

Она подчеркнула, что письмо способно позитивно сказываться на когнитивных навыках, улучшать память и способствовать развитию творческого начала.

Ранее учитель русского языка и литературы Ольга Богатова рекомендовала читать с ребёнком по странице в день для того, чтобы привить ему любовь к чтению.

Читайте также:

Педагог Богатова раскрыла, как привить любовь к чтению детям

Педагог Болотова призвала родителей строить с подростками партнёрские отношения

Педагог Ямбург: Школам нужно усиление психолого-медико-педагогической службы
#учитель
#педагог
#дети
#память
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за день
20 февраля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Уборку контейнерных площадок от навалов бытового мусора провели за день на более чем 40 локациях в Московской области коммунальщики под контролем инспекторов Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«За день специалисты городских хозяйств привели в порядок 44 контейнерные площадки, где ранее в прилегающей зоне были зафиксированы скопления бытовых отходов», — говорится в сообщении.
В частности, от навалов мусора избавили десять контейнерных площадок в городском округе Дзержинский. Три из них расположены на улице Лермонтова, ещё несколько — на Зелёной улице, а также на улицах Спортивная и Лесная.

В ведомстве также напомнили, что жители могут обращаться по вопросам содержания дворов, общественных территорий и многоквартирных домов напрямую к инспекторам ГУСТ. Адреса территориальных отделов размещены на официальном сайте ведомства.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года выполнили 140 заявок на ремонт подъездов

Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона

В Подмосковье за месяц отработали более 2,8 тыс. заявок на уборку в подъездах
#уборка
#густ мо
#мусор
#московская область
#благоустройство
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Илон Маск заблокировал аккаунт Юлии Навальной в соцсети Х*
Социальная сеть Х* приостановила действие аккаунта Юлии Навальной
20 февраля 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Соцсеть Х* приостановила действие учётной записи вдовы Алексея Навального** Юлии. Об этом стало известно 20 февраля.
Доступ к аккаунту Навальной ограничен, посмотреть публикации пользователи не могут. При посещении страницы указывается, что действие аккаунта приостановлено.
«Действие учётной записи приостановлено», — говорится в записи в аккаунте Юлии Навальной.
Отмечается, что X* приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают правила социальной сети. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. Сама Юлия Навальная пока никак не комментировала ситуацию.

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось. После этого Юлия Навальная заявила, что продолжит дело супруга.

Читайте также:

Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве мужа

Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального**

В МИД России раскрыли, как смерть Навального* отразится на явке избирателей

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры
** Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#правила
#пользователи
#социальная сеть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гособвинение запросило 9 лет за фейки о ВС РФ для режиссера Королева
20 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Режиссер Всеволод Королев оказался в центре судебного скандала после распространения фейковых материалов о вооруженных силах России.
Прокурор настаивает на вынесении ему приговора в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Этот шаг стал последствием нескольких его публикаций в социальной сети «ВКонтакте». Об этом в своем Telegram-канале сообщает онлайн-издание MR7 из зала Выборгского районного суда Петербурга.

Судебный процесс против Королева начался в октябре прошлого года и вызвал широкий общественный резонанс. Обвинение считает, что распространение фейков о российской армии было мотивировано политической и идеологической ненавистью.

В случае вынесения приговора, прокурор также требует ограничить права режиссера на администрирование интернет-сайтов и размещение информации в сети на протяжении четырех лет после отбытия наказания.

Читайте также:

Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе назван именем Путина

Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог

В Рузе построят деревообрабатывающее предприятие на земле за 1 рубль
#обвинение
#вконтакте
#telegram
#арест
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе назван именем Путина
20 февраля 2024, 17:04

Фото: kremlin.ru

Университет спецназа, расположенный в Гудермесе, будет носить имя российского президента Владимира Путина, об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Решение назвать Российский университет спецназа именем выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, за период проведения специальной военной операции, чеченский ​университет стал центром лучшей в России военной подготовки.

Кадыров также отметил, что регион будет работать над улучшением и внедрением новых методов подготовки бойцов, которые проходят подготовку в РУС.

Читайте также:

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России

Кадыров: В Чечне ликвидировали трёх преступников, открывших огонь по полиции

Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания «генерал-майора»
#рамзан кадыров
#владимир путин
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат-борец с бездомными собаками объявил войну зоозащитникам
Депутат Дунаев предложил признать зоозащитников «иноагентами»
20 февраля 2024, 16:53

Фото: iStock/Osobystist

Известный астраханский депутат, активист по борьбе с бездомными животными Евгений Дунаев вступил в острое противостояние с зоозащитным сообществом.
Он высказался за признание зоозащитников «иноагентами», обвинив их в политической активности и влиянии на региональных лидеров.

Инициатива Дунаева вызвала волну возмущения среди защитников животных, которые отказались поддержать закон, позволяющий усыплять бродячих и агрессивных собак. Депутат признал свою неэтичную выходку в социальных сетях, извинившись перед зоозащитниками публично.

Дума Астраханской области не отступила от своего решения и приняла закон о возможности эвтаназии бездомных животных. Этот шаг вызвал ожесточенные дебаты и привлек внимание общественности к проблеме бездомных животных. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российское общество продолжает спорить о мерах по управлению бездомными животными, и каждая сторона настаивает на своих принципах и ценностях, создавая напряженную обстановку в обществе.

Читайте также:

Экс-главу Севастополя Овсянникова, арестованного в Лондоне, освободили под залог

В Рузе построят деревообрабатывающее предприятие на земле за 1 рубль

Подмосковные боксёры привезли с всероссийских соревнований четыре золота
#закон
#общество
#депутат
#иностранный агент
#зоозащитник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: В России появилось новое правило при вывозе детей за границу
С 1 марта вывезти детей в некоторые страны можно только с отметкой о гражданстве
20 февраля 2024, 16:45

Фото: ФСБ РФ

Российские дети не смогут пересечь границы с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией только по свидетельству о рождении. В метрике должна быть отметка о российском гражданстве, пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Челябинской области.
Новое правило затрагивает только детей, которые выезжают, имея свидетельство о рождения. Наличие заграничного паспорта не меняет существующего порядка выезда.
«С 1 марта текущего года в случае отсутствия отметки, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, несовершеннолетним гражданам будет отказано в выезде за пределы России», – рассказали в ведомстве.
Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границы указанных стран, дети младше 14 лет должны соблюсти одно из условий: либо иметь отметку о гражданстве в метрике о рождении, либо сведения о детях должны быть указаны в документах родителей (в российском, зарубежном, дипломатическом или служебном паспорте).

Погранслужба сообщает, что с января нынешнего года только при выезде из Челябинской области установлено более 145 случаев, когда детей вывозили за рубеж по свидетельствам о рождении без отметки о российском гражданстве.

Ранее малолетним детям при пересечении границы не требовались документы, подтверждающие гражданство РФ. Теперь же перечень таких документов утвержден указом президента России от 22 ноября 2023 года.

Читайте также:

Глава ВТБ Костин предложил ограничить для россиян все денежные переводы за рубеж

Россияне в 2023 году стали чаще выезжать на отдых за рубеж

Росавиация предупредила об опасности полетов некоторых самолетов РФ за рубеж
#гражданство
#дети
#документы
#рф
#загранпаспорт
#граница
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений
Грядущее лето в России станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений
20 февраля 2024, 16:34

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В России лето в 2024 году станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, уже в июне температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на синоптиков.
Согласно сообщению, в июне текущего года температура на семь градусов превысит норму. По данным синоптиков, в Москве, Калининграде, Твери и Калуге средняя температура воздуха составит около 35 градусов. Кроме того, летняя жара ожидается и на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, в Сибири, Поволжье и на Урале.

Специалисты пояснили, что на температуру в России повлияет погодное явление Эль-Ниньо. Именно из-за него произойдет аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что станет причиной аномально жаркого лета в России.

Читайте также:

Россиянам назвали лучшее время для бронирования туров на лето

Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года

В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»
#жара
#норма
#температура
#специалисты
#погода
#лето
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3 тысяч машин
20 февраля 2024, 16:33

Фото: iStock/Yuriy Beyger

Почти три тысячи автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, по сравнению с предыдущей неделей число нарушителей сократилось, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошлую неделю было эвакуировано 2997 машин-нарушителей, это на 49 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин было эвакуировано в городском округе Красногорск — 377. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где эвакуировали 287 машин. На третье место вышли Котельники, откуда забрали 220 машин, затем идут Химки с 205 эвакуированными машинами, а замыкает пятёрку антирейтинга городской округ Королёв, где за неделю было эвакуировано 188 автомобилей.

Узнать местонахождение машины, эвакуированной в Московской области, можно на сайте Центра безопасности дорожного движения региона или по телефону справочной службы: 7-800-444-58-34.

Читайте также:

В Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем

В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины

Спасатели помогли выбраться людям из деблокированной машины в результате ДТП
#автомобили
#парковка
#машины
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф