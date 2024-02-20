Подмосковные боксёры привезли с всероссийских соревнований четыре золота

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Боксёры из Московской области завоевали четыре награды высшей пробы на XXXVI Всероссийских соревнованиях класса «А» среди мужчин от 19 до 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Первое место в весовой категории 71 кг занял Леон Курчиев из Ивантеевки, в категории 75 кг – Матвей Варакин из Королёва, в весе 80 кг – Михаил Усов из Подольска, в категории свыше 92 кг – Владислав Комаров из Люберец. Представители Московской области также удостоились специальных титулов турнира. Усов был признан лучшим боксёром соревнований, а Комаров получил специальный приз «За волю к победе», – говорится в сообщении.Турнир проходил в Люберцах с 14 по 19 февраля. Он был посвящён памяти мастера спорта России Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера страны Александра Щедеркина. За пять дней 127 спортсменов из 22 регионов определили сильнейших в 12 весовых категориях.
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Лора Луганская