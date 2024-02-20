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Подмосковные боксёры привезли с всероссийских соревнований четыре золота

20 февраля 2024, 16:52
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Боксёры из Московской области завоевали четыре награды высшей пробы на XXXVI Всероссийских соревнованиях класса «А» среди мужчин от 19 до 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

«Первое место в весовой категории 71 кг занял Леон Курчиев из Ивантеевки, в категории 75 кг – Матвей Варакин из Королёва, в весе 80 кг – Михаил Усов из Подольска, в категории свыше 92 кг – Владислав Комаров из Люберец. Представители Московской области также удостоились специальных титулов турнира. Усов был признан лучшим боксёром соревнований, а Комаров получил специальный приз «За волю к победе», – говорится в сообщении.
Турнир проходил в Люберцах с 14 по 19 февраля. Он был посвящён памяти мастера спорта России Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера страны Александра Щедеркина. За пять дней 127 спортсменов из 22 регионов определили сильнейших в 12 весовых категориях.

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Подольский «Витязь» вошёл в топ-20 детских хоккейных школ России
20 февраля 2024, 16:40

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Подмосковный «Витязь» включён в двадцатку сильнейших хоккейных школ страны. По итогам сезона 2022/23 годов он набрал 28 баллов и занял 18-е место из 50, сообщил глава городского округа Юрий Артамонов.
«Достойные результаты – и в рейтинге тренеров. Юрий Тряскин, который также является директором Спортивной школы олимпийского резерва, вошёл в топ-100, став 37-м. Именно с детско-юношеского спорта начинается путь в большой хоккей. Благодаря качественной подготовке самых маленьких наши спортсмены впоследствии могут тягаться с профессионалами мирового уровня», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Он пообещал, что на основе рейтингов Континентальная хоккейная лига произведёт стимулирующие выплаты. Программу поощрения ведущих школ и тренеров совет директоров лиги принял в сентябре прошлого года.

Спортивная школа по хоккею появилась в Подольске ещё в 2004 году. Через три года ей присвоили статус олимпийской. Нынешнее название «Витязь» она получила в 2015-м.

В муниципальном учреждении занимаются около 400 детей в возрасте от пяти до 17 лет не только из Подольска и Подмосковья, но и со всей страны.

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#григорий артамонов
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Месси заявил, что не сыграл в матчах в Китае не по политическим причинам
20 февраля 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В своем обращении к болельщикам Месси утверждает, что причина его отсутствия на поле в Китае связана с травмой, а не с политикой, сообщает Lenta.ru.
«Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию и не посетил Китай, что я делал много раз», — отмечает футболист, подчеркивая, что причиной его пропуска стал дискомфорт в мышце.
Несмотря на его объяснение, Месси подвергся критике за неявку на товарищеский матч против сборной Hong Kong XI 4 февраля. Представители Гонконга выразили разочарование этим событием, отметив, что их правительство и болельщики остались обескуражены.

Впоследствии Месси извинился перед своими поклонниками и пояснил, что его отсутствие на поле обусловлено травмой.
«Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — подчеркнул он.

Организаторы встречи также обещали частичное возмещение стоимости билетов болельщикам в знак извинений за произошедшее.

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#футболист
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Тарасова ответила российским фигуристам, которые хотят сменить спортивное гражданство
Тарасова высказалась об идее Канады упростить смену спортивного гражданства
19 февраля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу Канады о смене гражданства российскими фигуристами.
Напомним, накануне Федерация фигурного катания Канады предложила облегчить форму смены спортивного гражданства. Тарасова уверена, что держать российских спортсменов никто не будет. По её словам, если у фигуриста нет мотивации выступать за свою страну, её не взрастить даже за счёт денег.
«Чем мы можешь помочь фигуристам, чтобы не лишиться их? Кто будет добавлять финансовую мотивацию, чтобы удержать их? У федерации есть деньги? Министерство спорта? Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство <…> Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другом», — процитировало российского тренера Metaratings.ru.
Напомним, 1 марта прошлого года Международный союз конькобежцев запретил гражданам РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Из-за санкций спортсмены не участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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#гражданство
#деньги
#россия
#фигурное катание
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Ледовый спидвей вернулся на стадион «Зоркий» в Красногорске
19 февраля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации г. о Красногорск

16 лучших гонщиков страны определили в Красногорске победителя личного чемпионата России по мотогонкам на льду. На стадионе «Зенит» собрались гонщики из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гонки в Красногорске в первый раз провели в 1995 году. В последние годы география городов, где они проходили, заметно сузилась. Соревнования устраивают в Тольятти, Каменск-Уральском, Уфе, Шадринске и Вятских Полянах. Стадионы в этих городах отличаются тем, что спортсмены катаются только по натуральному льду. После продолжительной паузы на финальный этап в Красногорск вновь приехали лучшие из лучших – чемпионы России, Европы и мира.
«Спидвей в Красногорск не просто вернулся – он взорвал. Если сравнивать первый и второй дни, то второй оказался ещё зрелищнее. Трибуны такие же полные. Но если смотреть за ограждение стадиона, там появился третий ряд из людей, которые не попали на арену. Красногорск – наша гордость, и так было всегда», – сказал генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта России Евгений Паршин.
По итогам финала действующий чемпион страны, 23-летний уфимец Никита Богданов, стал победителем финала и лучшим гонщиком сезона 2023/2024. Острая борьба развернулась за второе и трете места. Призёров удалось определить лишь в дополнительном заезде. Дмитрий Колтаков завоевал серебро, Сергей Макаров – бронзу.

По результатам сезона первое место – у Богданова, второе – у представителя Тольятти Динара Валеева, третье – у Дмитрия Солянникова из Шадринска.

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#красногорск
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#спорт
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Ковачевич назвал лучшего футболиста РПЛ
Ковачевич считает лучшим Клаудиньо
19 февраля 2024, 17:33

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказал мнение о том, что лучшим футболистом в РПЛ является полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
«Клаудиньо забивает мячи, приносит пользу команде. Ещё могу назвать Сперцяна. Мне нравится его игра. Я бы ещё отметил Бонгонду из «Спартака». Очень хороший футболист, мне доводилось играть против него в чемпионате Бельгии – было сложно: у него хороший дриблинг», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Ковачевич.

Ранее бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявлял о высоком уровне полузащитника Александра Головина. Он отмечал, что спортсмен является гордостью российского футбола. Кроме того, специалист выражал надежду на то, что Головин появится в Лиге чемпионов в следующем году.

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#спорт
#спортсмен
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Футболист Гранат: «Хвича 100% потянет уровень «Барселоны»
19 февраля 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил уверенность в том, что при возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону» спортсмен потянет уровень команды.
Более того, он высказал мнение о том, что Кварацхелия сможет усилить команду.

«Хвича 100% потянет уровень «Барселоны». Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним. Уверен, Кварацхелия может усилить нынешнюю «Барселону», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи говорил о том, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он также выражал уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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В Красногорске определились призёры чемпионата России по мотогонкам на льду
19 февраля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Никита Богданов из Уфы стал победителем личного чемпионата России по ледовому спидвею сезона-2023/24, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Финал состоялся на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск.
«В соревнованиях приняли участие 16 лучших гонщиков. В течение двух дней ведущие спортсмены из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц определяли победителей и призёров сезона. Титул чемпиона завоевал Никита Богданов из Уфы, Динар Валеев из Тольятти стал серебряным призёром, бронза – у Дмитрия Солянникова из Шадринска», – говорится в сообщении.
Гонки на льду в Красногорске в первый раз провели в 1995 году. С тех пор ежегодно жители и гости муниципалитета собирались на стадионе «Зоркий». На трассе проходили престижные международные соревнования по мотогонкам. Трек считался одним из лучших в мировом спидвее и самым протяжённым в России.

Финальный этап чемпионата страны по ледовому спидвею вновь прошёл в Красногорск после семилетнего перерыва в прошлом году. Тогда за два соревновательных дня на соревнованиях побывали более 20 тысяч человек.

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#минспорт мо
#подмосковье
#красногорск
#мотоцикл
#гонка
#стадион
#московская область
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В авиамодельном чемпионате ЦФО победила команда из Орехово-Зуева
19 февраля 2024, 14:26

Фото: Ольга Сычёва

Чемпионат Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе зальных моделей состоялся во дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, в разделе кордовых моделей победила местная команда, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
На соревновании были представлены два вида моделей: кордовые и резиномоторные. Судьи рассматривали не только саму модель, но и чертежи к ней, а также оценивали дальность полёта. По нормативу, модель должна находиться в воздухе около 20 минут.

«В результате состязаний, как и прошлом году, победителем чемпионата по кордовым моделям стала команда из Орехово-Зуева», — сообщает корреспондент.
Всего участниками чемпионата стали 30 команд. Помимо Подмосковья, на состязании были представлены Москва, Пермский край и Санкт-Петербург.

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#орехово-зуево
#авиамоделирование
#чемпионат
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Юные хоккеисты из Королёва завоевали Кубок Патриарха
19 февраля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва «Королёв» одержала победу в соревнованиях на Кубок Патриарха среди детей по русскому хоккею, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На групповом этапе хоккеисты из Королёва не потерпели ни одного поражения, что обеспечило им выход в финал. В матче за первое место они встретились с командой клуба «Родина» из Кирова. Счёт открыли кировчане, однако потом подмосковные спортсмены с лихвой наверстали упущенное. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хоккеистов из Королёва», — говорится в сообщении.
Матчи на XIV Кубок Патриарха среди детских команд по русскому хоккею проводились в Москве с 14по 16 февраля на ГУМ-катке.

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#королёв
#хоккей
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