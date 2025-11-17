Депутат Бородин предложил наказывать россиян за тунеядство
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести ответственность за уклонение от общественно-полезного труда. Обращение с инициативой он направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
В документе, оказавшемся в распоряжении «Абзаца», Бородин указывает на кадровый голод, рост преступности, связанную с нелегальной миграцией, и демографические проблемы. По его мнению, эти факторы требуют вернуть в законодательство нормы о наказании за тунеядство.
Согласно предложению, граждан без уважительных причин, игнорирующих вакансии, предлагаемые службой занятости, могут наказывать обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до года или ограничением свободы до года. Сейчас в России нет закона о тунеядстве — его отменили в 1991 году.
