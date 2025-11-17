Депутат Бородин предложил наказывать россиян за тунеядство

17 ноября 2025, 13:21

Фото: iStock/Solovyova

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести ответственность за уклонение от общественно-полезного труда. Обращение с инициативой он направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко.