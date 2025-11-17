В Татарстане рассказали о составлении карьерного трека и резюме при смене профессии
Эксперт Петрова: при смене профессии важно показать сильные стороны в резюме
При смене профессии важно выстроить карьерный маршрут и грамотно оформить резюме, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны.
Этот момент «Татар-информу» отметила директор по организационному развитию hh.ru Елена Петрова. Она сравнила карьерный трек не с прямой лестницей, а с путем, где могут быть остановки и повороты.
«Развивайте сеть профессиональных контактов — часто именно она помогает находить интересные возможности», — сказала собеседница.Специалист отметила, что помогают регулярная обратная связь, самоанализ и сознательный выбор задач и проектов. При подготовке резюме важно показать не только места работы, но и конкретные умения и достижения.
Нужно подбирать формулировки под новую сферу, чтобы было видно понимание ожиданий работодателя и готовность быстро включиться в процесс.