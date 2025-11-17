На границе с РФ застряли тысячи автовозов из-за ожидания роста утильсбора

17 ноября 2025, 12:41

Фото: iStock/Sundry Photography

Очереди из иностранных автомобилей на российских границах достигли нескольких тысяч машин и могут сохраниться до конца ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.