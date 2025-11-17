На границе с РФ застряли тысячи автовозов из-за ожидания роста утильсбора
Очереди из иностранных автомобилей на российских границах достигли нескольких тысяч машин и могут сохраниться до конца ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.
По информации издания, скопления автовозов образовались на пунктах пропуска с Китаем и Казахстаном — всего около четырёх тысяч машин ожидают въезда. Импортёры ускорили поставки, опасаясь роста цен после будущих изменений в правилах расчёта утилизационного сбора.
Резкий приток транспорта привёл к перегрузке пропускных пунктов. Компании ожидают, что ситуация нормализуется лишь после выхода окончательных разъяснений по новым правилам и сокращения потока поставок.
