На границе с РФ застряли тысячи автовозов из-за ожидания роста утильсбора

Очереди из иностранных автомобилей на российских границах достигли нескольких тысяч машин и могут сохраниться до конца ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.



По информации издания, скопления автовозов образовались на пунктах пропуска с Китаем и Казахстаном — всего около четырёх тысяч машин ожидают въезда. Импортёры ускорили поставки, опасаясь роста цен после будущих изменений в правилах расчёта утилизационного сбора.

Резкий приток транспорта привёл к перегрузке пропускных пунктов. Компании ожидают, что ситуация нормализуется лишь после выхода окончательных разъяснений по новым правилам и сокращения потока поставок.

