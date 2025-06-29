Депутат Боярский: в России не собираются блокировать YouTube
В России не собираются блокировать видеохостинг YouTube. Об этом заявил на ПМЭФ глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram* — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время "приземлиться", открыв полномочное представительство», — цитирует Боярского РИА Новости.
Глава комитета напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что не РФ создала парниковые условия для развития всех цифровых сервисов. По словам Боярского, страна очень гостеприимна в сфере предоставления возможностей. Именно иностранные платформы блокируют свои ресурсы в России.