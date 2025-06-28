Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира
Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, пишет Forbes.
Журнал выпустил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В отдельный список выделили женщин. В ТОП-50 вошла лишь одна россиянка — основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.
Ее состояние оценивается в 4,6 млрд долларов. Ким занимает 18 строчку рейтинга.
Самой богатой женщиной мира назвали 80-летнюю предпринимательницу Рафаэлу Апонте-Диамант (38 млрд долларов). Она является акционером Mediterranean Shipping Company (MSC) — крупнейшего в мире морского перевозчика.
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