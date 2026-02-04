Депутат Буцкая призвала РКН запретить публикации с мест нападений в школах
Первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила запросы главе РКН и МВД на фоне участившихся случаев насилия среди школьников. Об этом сообщает «Осторожно Media».
Депутат обратила внимание на активное распространение в интернете видеоматериалов и фотографий с мест происшествий, которые, по её мнению, «детализируют способы совершения преступлений». К тому же она отметила, что это может служить инструктивным материалом для лиц с неустойчивой психикой, провоцируя подражание.
Буцкая предложила ограничить публикацию такого контента, оставив возможность размещать только официальные сообщения правоохранительных органов, и инициировать временный мораторий на видео с мест преступлений.
Читайте также: