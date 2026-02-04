«На кого напасть?»: Выяснились новые детали о поджигательнице в красноярской школе
Стало известно, что поджогу в красноярской школе предшествовали угрозы ученицы в общем чате. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ученица восьмого класса создала опрос о том, на кого можно напасть. Участники чата не придали этим сообщениям значения. Одноклассники описывают девушку как тихую и необщительную. По их словам, травли в её адрес не было, но она и сама избегала общения.
Однако утром 4 февраля школьница прибыла в учебное заведение, имея при себе горючую жидкость и молоток. В ходе одного из занятий ученица подожгла смесь, в результате чего пламя охватило нескольких одноклассников и часть помещения.
Во время инцидента с нападением у девочки оказались порезаны руки, после чего её госпитализировали. В результате происшествия пострадали три ребёнка. Медики доставили всех в ожоговый центр. Персонал школы самостоятельно ликвидировал возгорание.
