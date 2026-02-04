В Динской отец избил старшеклассника после конфликта с младшим сыном — видео
Отец и старший брат избили школьника в Динской из-за конфликта с младшим сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По словам очевидцев, ссора между учениками девятого и шестого классов произошла после уроков, но тогда подростки разошлись без драки. На следующий день к школе приехал отец младшего вместе со своим 21-летним сыном. Родитель избил 15-летнего подростка, после чего его госпитализировали.
Свидетели утверждают, что во время нападения охранник школы не вмешался и не попытался остановить взрослых. Полиция проводит проверку.
