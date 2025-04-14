Депутат Буцкая: Увеличение госпошлины за развод даст обратный эффект

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Увеличение госпошлины за оформление развода приведёт к снижению количества заключаемых браков. Такое мнение высказала первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что государству необходимо оказывать молодым людям помощь и поддержку в создании семьи, информировать их о полагающихся по закону мерах поддержки, а не пугать большими расходами в случае расторжения брака.
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«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — сказала парламентарий.По её мнению, необходимо приходить в вузы, общаться со студентами, рассказывать им о том, что в стране делается для сохранения института семьи. Государство должно «оставаться на связи» с молодыми людьми, задумавшимися о создании семьи, заключила Буцкая.
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Александр Бойцов