Как подать на развод в 2024-2025 году: как развестись через Госуслуги, с ребенком, пример заявления

Фото:iStock/Rawf8
Многие отношения не проходят испытание на прочность и супруги приходят к решению развестись. В каких случаях пару может развести ЗАГС, а где не обойдется без суда, как разводиться, если в семье имеются дети, и какие документы нужно собрать для развода — в материале «Радио 1».
Бракоразводный процесс может осуществляться как по взаимному согласию супругов, так и в одностороннем порядке. В зависимости от того, согласны ли оба партнера на развод, а также учитывая такие факторы, как наличие несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество, расторжение брака может происходить либо в ЗАГС, либо в суде.
Как подать на развод в 2024 году
Прежде всего нужно определить куда подавать заявление на развод. Итак, если у вас нет несовершеннолетних детей, имущественных споров и с расторжением брака согласны оба супруга, то заявление на развод следует подавать в органы ЗАГС. Также, в независимости от наличия в семье детей, заявление на развод подается в ЗАГС, если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более трех лет.
Через суд разводятся пары, в которых имеются несовершеннолетние дети, имущественные споры или один из супругов против расторжения брака.
Как развестись без суда
Фото:iStock/tanyss
В ЗАГС подаются заявления о расторжении брака от обоих супругов. Подать заявление можно через портал государственных услуг, обратившись в ЗАГС, в некоторых регионах заявления о разводе принимают в МФЦ.
При подаче заявления на развод супругам при себе необходимо иметь паспорта и свидетельство о браке, а также оплатить государственную пошлину. С 1 января 2025 года за государственную регистрацию расторжения брака каждый супруг должен заплатить госпошлину в размере 5000 рублей.
Толмачёв объяснил закон о штрафах за нарушение правил содержания животных
После подачи заявления, ЗАГС назначит дату расторжения брака. По закону день, когда брак будет расторгнут, не может быть назначен ранее чем через месяц после подачи заявления на развод.
Как подать на развод через суд
Фото:iStock/Avosb
Расторжением браков занимаются районные или мировые судьи. В мировой суд следует обращаться в случае, если нет споров по детям. Рассмотрение дел с имущественными спорами до 50 000 рублей осуществляется мировыми судьями, все остальное рассматривает районный суд.
Направлять заявление о разводе следует в суд по месту жительства супруга. В случае, если супруг проживает в другом регионе, или вместе с документами на развод подается требование об алиментах, допускается подача заявления в суд по своему месту жительства.
Перед обращением в суд необходимо подготовить исковое заявление, в котором будет указана дата и место регистрации брака, личные данные супругов, информация о детях и их возрасте, причины для расторжения брака, а также дополнительные требования. Унифицированной формы нет, однако, образец искового заявления обычно можно найти на сайте суда.
Назван лучший город РФ по оценке городского хозяйства
К исковому заявлению прилагаются копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы на делимое имущество или соглашение о его разделе. Обязательна оплата государственной пошлины. С 8 сентября 2024 года государственная пошлина при подаче искового заявления о расторжении брака составляет 5000 рублей.
Длительность судебного развода в каждом случае индивидуальна и варьируется от 1 месяца до нескольких лет.
Когда подавать заявление на развод
Дни подачи заявления на развод в ЗАГСе строго не регламентированы. Главное, чтобы момент подачи документов не выпал на выходной и праздничный день, а также на последний четверг каждого месяца.
Каждый орган ЗАГС имеет свой график работы. Ознакомиться с расписанием и уточнить дни приема заявлений на развод можно на сайте, выбранной вами организации, или по телефону.
Пример заявление на развод
С образцом заявления на развод можно ознакомиться на сайте.
Какие могут быть сложности при разводе
Фото:iStock/Natalia Kuzina
Согласно законодательству нельзя развестись с беременной женой. Также брак не расторгнут при наличии в семье совместного ребенка до года, если один из супругов не согласен.
Сложности с разводом возникают в основном при решении сопутствующих проблем: определение места жительства ребенка, раздел имущества и совместного бизнеса. Отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака влечет за собой затягивание бракоразводного процесса по времени.
Какая разница между разводом и признанием брака недействительным
Фото:iStock/Dmytro Botvinovskyy
Иногда возникают ситуации, когда требуется не расторгнуть брак, а признать его недействительным. Это можно сделать исключительно через суд, подав соответствующее исковое заявление. Если суд признает брак недействительным, он будет считаться таковым с момента его заключения. В отличие от расторжения брака, которое вступает в силу с момента принятия решения суда о разводе.
Основанием для признания брака недействительным является :
- Отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины;
- Недостижение брачного возраста (по общему правилу 18 лет);
- Супруги являются близкими родственниками — родителем и ребенком, дедушкой (бабушкой) и внуком (внучкой), братом и сестрой, усыновителем и усыновленным;
- Признание одного из лиц, вступающих в брак, судом недееспособным вследствие психического расстройства до заключения брака;
- Фиктивность брака (без намерения супругов или одного из них создать семью);
- Один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- Сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерических болезней либо ВИЧ-инфекции.
Читайте также:
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплаты по больничному
ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за детей
Елена Генералова