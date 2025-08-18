Депутат Чаплин: декрет никак не снижает пенсионные права

18 августа 2025, 16:19

Фото: iStock/SementsovaLesia

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как декретный отпуск может влиять на пенсионные права граждан. По его словам, в некоторых случаях он может даже увеличить пенсионные баллы.





В своем беседе с «Татар-информ» депутат отметил, что размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. В их числе трудовой стаж, число пенсионных баллов, которые зависят от получаемой зарплаты, и возраст выхода на пенсию. При этом необходимо разделять трудовой и страховой стаж.





В страховой стаж включаются только те периоды, за которые работодатель уплачивал страховые взносы. Однако есть исключения, установленные законом. В частности, декретный отпуск — время, когда родитель ухаживает за ребенком до достижения им трех лет, — засчитывается в страховой стаж, несмотря на то что в этот период работодатель, как правило, не перечисляет взносы», — объясняет Чаплин.