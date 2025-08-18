«Тверк, храм, отчисление»: Танец у Храма Христа Спасителя разрушил карьеру студенток

18 августа 2025, 15:27

Студенток Строгановки отчислили за тверкинг у храма Христа Спасителя

Фото: Istock/feedough

Три первокурсницы Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова были отчислены из вуза после скандального инцидента у храма Христа Спасителя. Подробности сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».