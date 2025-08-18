«Тверк, храм, отчисление»: Танец у Храма Христа Спасителя разрушил карьеру студенток
Три первокурсницы Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова были отчислены из вуза после скандального инцидента у храма Христа Спасителя. Подробности сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Девушки сняли видео, в котором танцевали тверк на фоне собора, что вызвало широкий общественный резонанс. Активисты движения «Сорок сороков» расценили их действия как оскорбление чувств верующих и обратились в Следственный комитет.
Впоследствии суд приговорил всех трёх участниц к 11 месяцам исправительных работ по соответствующей статье. Решение об отчислении студенток было принято Учёным советом университета ещё 6 июня. В вузе посчитали их поведение нарушением общественного порядка и морально-этических норм.
