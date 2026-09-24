Экзамен по физике может стать обязательным в России для некоторых специальностей

24 сентября 2026, 06:19

С 2027 года физика может стать обязательным экзаменом на 37 направлениях в России

Фото: iStock/Chinnapong

С 2027 года физика может стать обязательным вступительным испытанием для 37 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки РФ.