Экзамен по физике может стать обязательным в России для некоторых специальностей
С 2027 года физика может стать обязательным вступительным испытанием для 37 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки РФ.
В 2026 году физика была обязательным экзаменом для 29 университетских программ, и с 1 марта 2027 года их число планируют увеличить до 37. В случае утверждения документ будет действовать до сентября 2030 года.
В перечень, в частности, войдут «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Прикладная механика», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и робототехника» и «Проектирование технологических машин и комплексов».
Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко допустил, что задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут усложнить, если школьники продолжат показывать стабильно высокие результаты. Это будет сделано с целью сохранить возможность объективной оценки уровня подготовки учеников, ведь основная задача испытания — узнать, насколько хорошо подростки запомнили школьный материал.
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