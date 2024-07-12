Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых

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Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.
«Укусы ос или пчёл опасны аллергией вплоть до анафилактического шока. Потенциально опасны огненные муравьи — они кусаются и вводят под кожу человека яд, вызывая зуд, жжение, аллергию, а при массовом нападении — более серьезные последствия. Муравьи прячутся в траве, кустарниках, незаметно проникая на тело человека», — добавил в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Ранее пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщала, что жаркая погода может стать причиной роста популяций нетипичных для наших широт видов, в том числе пауков-ос, богомолов и виноградных улиток.
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Мелисса Тимофеева