Энтомологи заметили в Подмосковье красивых и редких бабочек подалириев

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Энтомологи уверяют, что из-за жаркого лета в Подмосковье можно встретить краснокнижных бабочек – подалириев, у которых обычно лёт проходит с мая по начало июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Это одна из самых крупных и красивых дневных бабочек региона. Она относится к семейству парусников, имеет блёкло-желтую окраску с тёмными полосами и крылья интересной формы с хвостиками на конце. Это чешуекрылое – крайне редкое. Вид занесён в Красную книгу Московской области и считается исчезающим. Поэтому, увидев подалирия, не ловите его», – посоветовал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По словам энтомологов, подалирий распространён в южных регионах страны. В Подмосковье же такая бабочка отмечалась единичными находками в городских округах Раменский, Щёлково, Пушкинский Балашиха, Люберецы, Мытищи, Одинцовский, Домодедово, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Ликино-Дулёво и Богородский.
Пока до конца не ясно, является ли этот вид залётным или всё-таки в регионе существуют его устойчивые популяции. Это предстоит определить специалистам.
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Лора Луганская