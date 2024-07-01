В Подмосковье поселилась гигантская оса

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Самая большая оса Европы — сколия-гигант — поселилась на территории Московской области, впервые это редкое насекомое специалисты заметили в округе Луховицы в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Сколия-гигант —крупнейший представитель своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в Европе, она также входит в топ самых крупных насекомых России. Самки немного крупнее самцов и могут достигать четырёх сантиметров», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он добавил, что в отличие от других видов ос, сколии не собираются в рой, а ведут одиночный образ жизни. У них более слабый яд и мирный характер.
Сколии питаются только нектаром растений, а для размножения используют личинок пластинчатоусых жуков: осы парализуют их своим ядом и откладывают в них яйца. При этом личинка остаётся живой, и впоследствии её заживо съедает изнутри детёныш осы. За сезон размножения, который длится месяц, самка сколии может отложить таким образом около десяти яиц.
Читайте также:
Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам
В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза
Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области
Лев Каштанов