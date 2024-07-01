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В Подмосковье поселилась гигантская оса

01 июля 2024, 16:49
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Самая большая оса Европы — сколия-гигант — поселилась на территории Московской области, впервые это редкое насекомое специалисты заметили в округе Луховицы в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Сколия-гигант —крупнейший представитель своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в Европе, она также входит в топ самых крупных насекомых России. Самки немного крупнее самцов и могут достигать четырёх сантиметров», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что в отличие от других видов ос, сколии не собираются в рой, а ведут одиночный образ жизни. У них более слабый яд и мирный характер.



Сколии питаются только нектаром растений, а для размножения используют личинок пластинчатоусых жуков: осы парализуют их своим ядом и откладывают в них яйца. При этом личинка остаётся живой, и впоследствии её заживо съедает изнутри детёныш осы. За сезон размножения, который длится месяц, самка сколии может отложить таким образом около десяти яиц.

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Поддержавший теракт на Крымском мосту бренд косметики вернулся на российские маркетплейсы
Косметику поддержавшего теракт на Крымском мосту бренда Lamel заметили на Ozon
01 июля 2024, 16:59

Фото: istockphoto/gresei

Косметику бренда из Великобритании, который ранее поддержал атаку на Крымский мост, заметили на российских маркетплейсах. Товары фирмы Lamel опубликованы в интернет-магазинах Ozon и «Яндекс Маркет», сообщает Lenta.
На одном из сайтов, по данным издания, продаются стик-праймер, тушь, хайлайтер, блеск для губ, карандаши для глаз и тени, а на другом — крем для губ и глиттер.

Бренд Lamel поддержал теракт в Крыму на следующий день после атаки — 9 октября 2022 года. В тот день компания опубликовала в своих соцсетях сторис с «огненными макияжами», а случившееся на мосту назвала «праздничным днем хлопка».

Спустя сутки ряд российских магазинов снял с продаж продукцию бренда. Еще через некоторое время Минпромторг оповестил интернет-магазины, что данная фирма открыто поддерживает военные удары по гражданской инфраструктуре России.

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На Урале истязавшую приёмных детей опекуншу отправили в колонию на пять лет
01 июля 2024, 16:45

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Жительница Новолялинского района Свердловской области на протяжении восьми лет издевалась над пятью приёмными детьми. Верхотурский районный суд Свердловской области приговорил женщину-опекуна к пяти годам лишения свободы.
Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух или более заведомо несовершеннолетних лиц), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, женщина с 2012 по 2020 год, используя любой малозначительный повод, систематически била и совершала иные насильственные действия в отношении четверых опекаемых ею детей и одной удочерённой девочки.

Суд назначил опекунше-садистке наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Также потерпевшие получат компенсацию морального вреда на общую сумму 3,4 миллиона рублей.

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#наказание
#рф
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В Московской области с начала сезона совершили 8 млн поездок на арендованных самокатах
01 июля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье пользователи сервиса кикшеринга совершили с начала сезона около 8 млн поездок на арендованных самокатах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса региона. Сезон открыли три месяца назад – в конце марта.
По данным ведомства, самым востребованным месяцем оказался май, а вот в июне из-за большого количества осадков предпочтение отдавали другим видам транспорта. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, минимальное расстояние, которое преодолели на самокате, – 2 км, максимальное – 68 км.
«Сегодня в 41 городском округе к аренде доступно порядка 26 тыс. электросамокатов. Для удобства жителей оборудовано 13 тыс. виртуальных парковок – например, у станций метро, МЦД или железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью», – уточнили в пресс-службе.
Больше всего электросамокаты популярны в Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Любрецах, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове и Химках.
Подмосковный Минтранс вновь призывает помнить о безопасности и необходимости соблюдения ПДД.

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#московская область
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В Подмосковье из-за жары усилили контроль за состоянием железных дорог
01 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Контроль за содержанием железнодорожной инфраструктуры усилили на Московской железной дороге, чтобы обеспечить безопасность перевозок в условиях установившейся в столичном регионе жаркой погоды, сообщает пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на МЖД.
«В частности, в рамках усиления контроля увеличено число осмотров путей и контактной сети. Особое внимание при осмотре контактной сети уделяется состоянию натяжения тросов и электрических проводов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в минувшее воскресенье работники путевого комплекса в ходе пеших осмотров проверили свыше 10 тысяч километров путей, а для осмотра из кабины электрички было совершено более 90 рейсов. При помощи специальных диагностических комплексов было обследовано полторы тысячи километров ж/д путей.

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#московская область
#подмосковье
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В Греции с 1 июля ввели шестидневную рабочую неделю
01 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/maksicfoto

С 1 июля у граждан Греции появилась возможность работать шесть дней в неделю с получением дополнительной денежной компенсации. Причём некоторые работники по закону не смогут отказаться от шестидневки.
Греческие профсоюзы и эксперты в области трудового права считают, что, несмотря на то, что труд в выходные и праздничные дни будет хорошо оплачиваться, он, тем не менее, ляжет дополнительным грузом на трудящихся. В то время, как в Европе многие компании стараются сократить рабочую неделю до четырёх дней, власти Греции решили позволить работодателям продлить рабочую неделю до шести дней, при этом мнением населения никто не поинтересовался.

Как рассказала в интервью греческому телеканалу ERT эксперт по трудовым вопросам Матина Триантафилли, положения нового законодательства будут распространяться на работников компаний или холдингов, имеющих круглосуточную систему посменной работы, а также при соблюдении определенных условий и на те организации, где нет 24-часового рабочего цикла. Работодатель должен заранее сообщить о переходе на шестидневку в государственную Информационную систему ERGANI-II Министерства труда и социальной защиты Греции, а также проинформировать работников.

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#работодатель
#греция
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На подмосковные маршруты вышли 11 новых автобусов
01 июля 2024, 15:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

11 новых автобусов марки ЛиАЗ поступили в филиалы подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в Наро-Фоминске, Краснознаменске и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Вместимость новых автобусов составляет 100 человек, число посадочных мест увеличено в 32 до 41. Все кресла оборудованы высокими спинками, подлокотниками, откидными столиками и сетчатыми карманами, оснащены ремнями безопасности. В салоне также есть багажные полки», — говорится в сообщении.
В автобусах установлены системы климат-контроля и видеонаблюдения, есть электронные рейсоуказатели, USB-розетки для зарядки гаджетов, а также места для инвалидных колясок.

В Наро-Фоминске новые автобусы курсируют на маршрутах №23, №26 и №28, в Краснознаменске — №442 и №486, а в Красногорске — на маршруте №568.

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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Пластик рулит»
01 июля 2024, 15:33

Фото: iStock/Sorranop

II Всероссийскую акцию проекта «Пластик рулит» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едикиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Для того, чтобы принять участие в акции, нужно собрать пластиковые отходы, сдать из в пункт приёма вторсырья, а вырученные средства перечислить на расчётный счёт фонда», — говорится в сообщении.
Участники акции могут сделать фото- или видеоотчет, написать статью про сбор пластика и перечислению денег и прислать эти материалы на почту фонда plastikrulit@fond-edykina.ru, а также разместить эти материалы в соцсетях проекта с хештегом #ПЛАСТИКРУЛИТ. Акция продлится до 28 августа.

Собранные средства используют для помощи подопечным фонда и на мероприятия по профилактике ДТП, а все участники проекта получат благодарственные письма.

Подробная информация об акции «Пластик рулит» размещена на сайте фонда.

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#помощь
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Москвичам раскрыли, когда ожидать похолодания
Синоптик Ильин предрёк похолодание 5 июля
01 июля 2024, 15:25

Фото: iStock/ABGlavin

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.
«До конца недели в Москве погода будет определяться влиянием антициклона, воздух будет неподвижен и прогреется на месте до 35°С. Некоторого похолодания стоит ожидать в пятницу, когда пройдёт высотный атмосферный холодный фронт, температура понизится. До полудня воздух успеет прогреться до 30-32 °С, а затем, когда начнётся дождь, похолодает до 25-27°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что к выходным температура в Москве снизится.

«Но потом жаркая погода восстановится. Как долго она продержится, я не берусь прогнозировать, но, как мы и говорили, вся первая декада июля в Московском регионе будет существенно выше климатической нормы», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в начале июля в Москве будет аномальная жара.

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#погода
#температура
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Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений
01 июля 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, в стране удвоилось. Об этом заявил глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Видеозапись его выступления в своём телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений министр отметил, что активность преступников в сфере незаконной миграции заметно возросла, и это отмечают все ведомства, которые работают в данном направлении.

По словам Колокольцева, отдельные противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и повышают уровень межнациональной напряжённости. Глава МВД назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

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