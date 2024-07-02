Минэкологии: В Подмосковье из-за жары могут размножиться богомолы и пауки-осы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, может стать причиной роста популяций нетипичных для наших широт видов, в том числе пауков-ос, богомолов и виноградных улиток, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зима с оттепелями, теплая весна и жаркое лето являются причиной укоренения инвазивных видов в нашем регионе. Богомолы, пауки-осы и виноградные улитки уже не являются для нас чем-то особенным, хотя ещё десять лет назад этих беспозвоночных в нашем регионе не наблюдалось», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он добавил, что этим теплолюбивым видам подошли условия жизни в Московской области. По данным экологов, они образовали в Подмосковье устойчивые популяции ещё несколько лет назад, а сейчас расширяют свою территорию, продвигаясь с юга на север области.
В министерстве подчеркнули, что распространение этих видов ничем не грозит ни жителям, ни природе Московской области. Они встроились в биологическую систему, нашли свою кормовую базу и сами являются кормом для насекомоядных животных Подмосковья.
Читайте также:
В Подмосковье поселилась гигантская оса
Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам
В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза
Лев Каштанов