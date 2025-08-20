Депутат Чаплин: новые правила расчёта зарплаты не изменят порядок начисления отпускных

20 августа 2025, 16:36

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Новые правила расчёта средней заработной платы не затронут порядок начисления отпускных. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.





Напомним, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.



«Формула расчета отпускных остается прежней: сумма зависит от общего дохода сотрудника за последние 12 месяцев и количества фактически отработанных дней», — сказал парламентарий.