Депутат Чаплин: новые правила расчёта зарплаты не изменят порядок начисления отпускных
Новые правила расчёта средней заработной платы не затронут порядок начисления отпускных. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Напомним, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.
«Формула расчета отпускных остается прежней: сумма зависит от общего дохода сотрудника за последние 12 месяцев и количества фактически отработанных дней», — сказал парламентарий.Чаплин подчеркнул, что изменения не делают одни месяцы более выгодными для отпуска, чем другие. При этом рекомендации по выбору времени отдыха сохраняются: для максимизации дохода целесообразно планировать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней (например, июль, октябрь — по 23 дня). Это связано с тем, что стоимость одного рабочего дня в такие периоды ниже, а отпускные, рассчитанные из среднего дневного заработка, могут превысить фактическую зарплату.
Депутат добавил, что ключевым фактором остаётся совокупный доход сотрудника за расчётный период, включая премии и иные выплаты. Новые правила лишь подчёркивают важность полного и прозрачного учёта всех вознаграждений за труд.