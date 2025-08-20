Юриспруденция и лингвистика стали самыми востребованными специальностями в НГУ
Юриспруденция и лингвистика стали самыми востребованными специальностями в Новосибирском государственном университете в текущем году. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
Отмечается, что на обучение по бакалавриату и специалитету всего поступило свыше 23 тысяч заявок, что на 17% больше, чем в 2024 году.
«Самым конкурентным направлением оказалась "Юриспруденция" — сюда претендовали 67 человек на одно место. На втором месте — "Лингвистика" с конкурсом 44 человека на место», — говорится в сообщении.
На специальность «Бизнес-информатика» претендовали 42 человека на место, «Социология» — 34 человека на место, а на направление «Информатика и вычислительная техника. Компьютерные науки и системотехника» — 33 человека на место.
Всего на бюджетные места в НГУ зачислили 1 333 студента. Для прохождения на бюджет необходимо было набрать не менее 85 баллов.