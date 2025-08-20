«Потеряла свою нишу»: На рынке туризма сменился лидер бюджетного отдыха

20 августа 2025, 15:45

Эксперт констатирует смену тренда в бюджетном сегменте туризма у россиян

Фото: Istock/FTiare

Турция больше не является самым бюджетным направлением для зарубежного пляжного отдыха. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян заявил, что эту нишу теперь стремится занять Египет, чьи предложения оказываются дешевле.





В беседе с агентством «Татар-информ» Мурадян сообщил, что Турция сохраняет стабильные цены, однако утратила статус наиболее доступного варианта.

«Это уже не бюджетное направление, как было раньше. Если до этого все говорили, что дешевле всего летом съездить в Турцию, то теперь такого нет. Место самого бюджетного направления сейчас пытается себе вернуть Египет», — рассказал эксперт.

