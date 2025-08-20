«Потеряла свою нишу»: На рынке туризма сменился лидер бюджетного отдыха
Эксперт констатирует смену тренда в бюджетном сегменте туризма у россиян
Турция больше не является самым бюджетным направлением для зарубежного пляжного отдыха. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян заявил, что эту нишу теперь стремится занять Египет, чьи предложения оказываются дешевле.
В беседе с агентством «Татар-информ» Мурадян сообщил, что Турция сохраняет стабильные цены, однако утратила статус наиболее доступного варианта.
«Это уже не бюджетное направление, как было раньше. Если до этого все говорили, что дешевле всего летом съездить в Турцию, то теперь такого нет. Место самого бюджетного направления сейчас пытается себе вернуть Египет», — рассказал эксперт.Мурадян отметил, что при сравнении туров с одинаковыми характеристиками, а именно — путёвок в отели категории «всё включено» на побережье, отдых в Египте в среднем обходится на 25-30% дешевле, чем в Турции. Что касается стоимости туров в Турцию, за последний год они подорожали на 5-10% в валюте.