Депутат Чаплин объяснил, кому положена бесплатная замена хрусталика глаза
Застрахованные по обязательному медицинскому страхованию россияне могут бесплатно заменить хрусталик глаза, если врач подтвердит необходимость операции. Такая возможность доступна работающим гражданам, пенсионерам, людям с инвалидностью и детям. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.
По словам парламентария, основным показанием к операции служит катаракта — помутнение хрусталика. По полису ОМС лечат возрастную катаракту, а также формы заболевания, связанные с травмами, диабетом и другими патологиями. Детям доступно хирургическое лечение врожденной катаракты. Сроки вмешательства и возможность установки искусственного хрусталика определяют индивидуально.
Необходимость операции устанавливает офтальмолог-хирург после обследования. Врач оценивает состояние зрения и то, насколько оно мешает человеку в повседневной жизни. Поэтому пациенту важно рассказать специалисту о трудностях с чтением, работой и выполнением привычных дел.
В бесплатное лечение по ОМС входят сама операция и искусственный хрусталик. Страховка также покрывает необходимые обследования по направлению, анестезию, послеоперационные осмотры и предусмотренное лечение в стационаре. При этом модель искусственного хрусталика, доступную для бесплатной установки, стоит заранее уточнить в выбранной клинике.
Чаплин рекомендует начать с проверки данных полиса ОМС и записи к офтальмологу в поликлинику по месту прикрепления. Если операция нужна ребенку, следует обратиться к детскому офтальмологу.
Затем пациенту необходимо вместе с врачом или представителем страховой компании выбрать клинику, которая проводит такие операции по ОМС, и уточнить порядок получения направления. Обратиться можно и в медицинское учреждение другого региона. После этого нужно получить список необходимых документов и обследований, согласовать прохождение исследований по полису и дату операции.
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