Депутат Чаплин объяснил, кому положена бесплатная замена хрусталика глаза

23 октября 2026, 09:42

Депутат Чаплин: бесплатная замена хрусталика по ОМС положена при катаракте

Фото: istockphoto / champpixs

Застрахованные по обязательному медицинскому страхованию россияне могут бесплатно заменить хрусталик глаза, если врач подтвердит необходимость операции. Такая возможность доступна работающим гражданам, пенсионерам, людям с инвалидностью и детям. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.