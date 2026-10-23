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Депутат Чаплин объяснил, кому положена бесплатная замена хрусталика глаза

Депутат Чаплин: бесплатная замена хрусталика по ОМС положена при катаракте
Фото: istockphoto / champpixs

Застрахованные по обязательному медицинскому страхованию россияне могут бесплатно заменить хрусталик глаза, если врач подтвердит необходимость операции. Такая возможность доступна работающим гражданам, пенсионерам, людям с инвалидностью и детям. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.



По словам парламентария, основным показанием к операции служит катаракта — помутнение хрусталика. По полису ОМС лечат возрастную катаракту, а также формы заболевания, связанные с травмами, диабетом и другими патологиями. Детям доступно хирургическое лечение врожденной катаракты. Сроки вмешательства и возможность установки искусственного хрусталика определяют индивидуально.

Необходимость операции устанавливает офтальмолог-хирург после обследования. Врач оценивает состояние зрения и то, насколько оно мешает человеку в повседневной жизни. Поэтому пациенту важно рассказать специалисту о трудностях с чтением, работой и выполнением привычных дел.

В бесплатное лечение по ОМС входят сама операция и искусственный хрусталик. Страховка также покрывает необходимые обследования по направлению, анестезию, послеоперационные осмотры и предусмотренное лечение в стационаре. При этом модель искусственного хрусталика, доступную для бесплатной установки, стоит заранее уточнить в выбранной клинике.

Чаплин рекомендует начать с проверки данных полиса ОМС и записи к офтальмологу в поликлинику по месту прикрепления. Если операция нужна ребенку, следует обратиться к детскому офтальмологу.

Затем пациенту необходимо вместе с врачом или представителем страховой компании выбрать клинику, которая проводит такие операции по ОМС, и уточнить порядок получения направления. Обратиться можно и в медицинское учреждение другого региона. После этого нужно получить список необходимых документов и обследований, согласовать прохождение исследований по полису и дату операции.

Дайана Хусинова

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