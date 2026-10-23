Эксперт предупредила об опасности приложений, собирающих лишние данные
Приложения, которые собирают больше персональных данных, чем необходимо для их работы, могут стать источником утечки информации и повысить риск столкновения с мошенниками. Злоумышленники могут использовать такие сведения для навязчивых звонков и оформления кредитов на чужое имя.
Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
По словам специалиста, пользователи нередко предоставляют приложениям доступ к контактам, геолокации и файлам, не задумываясь о последствиях. Особенно часто это происходит, когда человек торопится и не изучает список запрашиваемых разрешений. Пожарская подчеркнула, что несоответствие между функциями приложения и требуемым доступом к данным должно насторожить пользователя.
Перед установкой программы эксперт рекомендует изучать информацию о сборе и использовании персональных данных в магазине приложений. В Google Play для этого предусмотрен раздел Data safety, в App Store — App Privacy. В RuStore сведения размещают в карточке приложения в разделе «Безопасность данных» или «О приложении». Там разработчики указывают, какие категории информации собирают и передают ли ее третьим лицам.
После установки приложения необходимо проверить выданные ему разрешения и отключить те, которые не нужны для выполнения основных функций, отметила Пожарская.
На устройствах с iOS эксперт советует включить «Отчёт о конфиденциальности приложений». Этот инструмент показывает, как часто программы обращаются к чувствительным функциям устройства и с какими доменами обмениваются данными. На Android аналогичную информацию можно получить через «Панель конфиденциальности» (Privacy Dashboard).
Кроме того, специалист рекомендует обращать внимание на фоновую активность приложений и расход интернет-трафика. Если программа активно работает, даже когда пользователь ее не открывает, это может стать дополнительным поводом проверить ее безопасность.
Пожарская также призвала регулярно пересматривать разрешения установленных приложений и внимательно относиться к обновлениям, в описании которых не указали конкретных изменений. Если после проверки программа продолжает вызывать подозрения, эксперт советует отказаться от ее использования и найти альтернативу.
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