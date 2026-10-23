Эксперт предупредила об опасности приложений, собирающих лишние данные

23 октября 2026, 09:34

Из-за лишних доступов в приложениях мошенники могут взять кредит

Фото: istockphoto / dikushin

Приложения, которые собирают больше персональных данных, чем необходимо для их работы, могут стать источником утечки информации и повысить риск столкновения с мошенниками. Злоумышленники могут использовать такие сведения для навязчивых звонков и оформления кредитов на чужое имя.