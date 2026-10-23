Художник из Новосибирска создал портрет рыжего кота на тыквенной семечке

23 октября 2026, 08:50

Фото: iStock/elifilm

Новосибирский художник Владимир Анискин написал миниатюрный портрет рыжего кота на скорлупе тыквенной семечки. Мастер рассказал, что работа с таким необычным материалом помогает ему отвлечься и приносит удовольствие. Об этом сообщает РЕН ТВ.