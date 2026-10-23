Художник из Новосибирска создал портрет рыжего кота на тыквенной семечке
Новосибирский художник Владимир Анискин написал миниатюрный портрет рыжего кота на скорлупе тыквенной семечки. Мастер рассказал, что работа с таким необычным материалом помогает ему отвлечься и приносит удовольствие. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Анискин время от времени выбирает семечки в качестве основы для небольших акварельных работ. На них он изображает животных и не стремится закончить рисунок как можно быстрее.
Скорлупа впитывает влагу почти так же, как бумажный лист. Поэтому художнику приходится возвращаться к каждому штриху и наносить краску в несколько подходов. По словам мастера, эта особенность делает процесс комфортным.
Ранее Анискин создавал портреты на срезах яблочных косточек. Для этого он удалял внутреннюю часть и заполнял пространство белым полимером. Такая основа оказалась более сложной: краска не впитывалась и оставалась на поверхности, поэтому повторить мазок без риска испортить изображение было труднее.
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