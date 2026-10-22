Звезда фильма «Мы из будущего» умер в возрасте 44 лет

22 октября 2026, 23:23

Актёр Андрей Терентьев умер на 45-м году жизни

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 44 лет скончался актёр Андрей Терентьев. Он запомнился зрителям прежде всего как исполнитель роли Спирта в фильме «Мы из будущего», а также по множеству работ в российских сериалах.





По данным издания SHOT, причиной смерти стала остановка сердца. Это произошло в ночь с 19 на 20 октября. Прощание с актёром пройдёт завтра в Санкт‑Петербурге.



В числе наиболее заметных проектов с участием Терентьева — сериалы «Горюнов», «Высокие ставки» и «Такая работа». Кроме того, он снимался в лентах «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел» и «Солнцепёк».



Генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко поделилась тёплыми словами об артисте. Она отметила актёрскую игру Терентьева и выразила слова соболезнования его родным и близким.



«Андрей блестяще играл в наших проектах. Не верится, что его с нами больше нет. Вечная память», — написала она в соцсетях.