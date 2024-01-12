Карьерный консультант Присталова заявила об интересе россиян к госорганизациям

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Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова заявила, что одной из тенденций современного рынка труда является растущий интерес россиян к государственным организациям.
«Активный интерес россиян к госорганизациям начал проявляться после начала СВО. Это объясняется тем, что среди перспективных и положительных факторов многие рассматривают госсектор как стабильное и постоянное место работы, где в полной мере соблюдается ТК, а также есть вероятность наличия премий, и, что важно в наше время, возможность работать на благо общества», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Присталова.
Она выразила мнение о том, что в этом году госструктуры и компании будут увеличиваться, что приведёт к расширению штатов сотрудников и росту числа вакансий в этой сфере.
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