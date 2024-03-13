Депутат Чаплин предостерёг от покупки недостроенной дачи

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Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что покупка недостроенной дачи может повлечь за собой ряд проблем.
Прежде, чем покупать такую недвижимость, необходимо выяснить причины приостановки строительства.
Он добавил, что наряду с преимуществами приобретения такого объекта, есть много нюансов, которые надо предусмотреть и изучить, включая документацию.
Ранее руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк рассказала, что в настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы.
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«Надо проверить, была ли стройка правильно законсервирована на зиму, иначе покупка будет бессмысленной и придётся начинать всё заново. Затем следует осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать объект, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, плесень и грибок, гниющие деревянные конструкции, проседающая крыша или затопленный подвал», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Ранее руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк рассказала, что в настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы.
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Мелисса Тимофеева