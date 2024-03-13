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Депутат Чаплин предостерёг от покупки недостроенной дачи

13 марта 2024, 22:02
Фото: istockphoto.com/Eric Haugen

Фото: istockphoto.com/Eric Haugen

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что покупка недостроенной дачи может повлечь за собой ряд проблем.
Прежде, чем покупать такую недвижимость, необходимо выяснить причины приостановки строительства.

«Надо проверить, была ли стройка правильно законсервирована на зиму, иначе покупка будет бессмысленной и придётся начинать всё заново. Затем следует осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать объект, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, плесень и грибок, гниющие деревянные конструкции, проседающая крыша или затопленный подвал», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.


Он добавил, что наряду с преимуществами приобретения такого объекта, есть много нюансов, которые надо предусмотреть и изучить, включая документацию.

Ранее руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк рассказала, что в настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы.

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#недвижимость
#покупка
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#дача
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Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Москве
13 марта 2024, 21:59

Фото: iStock/maxim4e4ek

ДТП с участием двух автомобилей случилось на Калужском шоссе близ деревни Сосенки в Москве, пишут «Известия» 13 марта.
В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Представитель столичного департамента транспорта подтвердил факт аварии, однако информацию о погибших и пострадавших он не уточнил. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты, так как движение на шоссе затруднено.

Ранее, 10 марта, на востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате этой аварии пострадали два человека.

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#сотрудники
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«В ядерной войне нельзя победить»: МИД Китая отреагировал на заявления Путина
Ван Вэньбинь призвал ядерные державы к содействию деэскалации
13 марта 2024, 21:43

Фото: iStock/RomoloTavani

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал в ходе брифинга слова Владимира Путина об основаниях возможного использования Россией ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
Дипломат сообщил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности. Он также напомнил, что в январе 2022 года пять ядерных держав выступили с заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны, и Россия придерживалась таких же принципов.

«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», — подчеркнул Ван Вэньбинь в беседе с журналистами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия применит ядерное оружие только в самом крайнем случае, если что-то будет угрожать ее существованию. Таким образом, применение ядерного оружия он обусловил исключительно защитой собственных территорий. Подразумеваются ли под этим вновь присоединенные территории и повлияет ли на решение Кремля военное вмешательство Вооруженных сил Украины на них, Песков не уточнил.

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям и подчеркнул, что у РФ есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть использовано только в случае прямой угрозы существованию государства.

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#ядерное оружие
#китай
#война
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Россиян предупредили о схеме обмана платных медклиник
Доцент Гладилин рассказал об опасности «бесплатных» обследований
13 марта 2024, 21:28

Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Сергей Гладилин рассказал о популярной схеме обмана частных медицинских клиник, когда под предлогом бесплатного обследования людей склоняют к платным услугам.
«Популярная схема обмана — пригласить на полностью бесплатное обследование в клинику, а потом объяснить, что у пациента масса проблем, и уговорить заключить долговременный договор на комплексное лечение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гладилин.

Поэтому, отметил он, надо отдавать себе отчёт в том, что цель частных клиник – зарабатывание денег, а бесплатные услуги там служат лишь инструментом привлечения клиентов.

Такую же точку зрения подтвердил и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Поскольку человек уделяет повышенное внимание тому, как он себя чувствует, и своим перспективам на долгую жизнь. Врачи знают наши слабые места: мы идём к ним, выбирая тех, кто популярнее и подороже, и пьём прописанные ими дорогие лекарства. Проценты от их продаж оседают в карманах докторов», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее врач клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат.

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#лекарства
#юрист
#лечение
#услуги
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С 1 апреля в России на 15% подорожает пиво
13 марта 2024, 21:26

Фото: iStock/Grotmarsel

Крупнейшие производители пива уведомили ретейлеров о подорожании своей продукции в России на 15%, следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».
Получение писем с уведомлением о росте цен подтвердили несколько федеральных и региональных сетей. Однако, можно говорить, что повышение цен в целом незначительное и не повлияет кардинальным образом на рынок сбыта продукции. Тем более, что в специализированных магазинах продажи алкоголя стабильно действует система акций и скидок для покупателей.

Политика крупных пивоваренных компаний в последние годы заключалась в том, чтобы массовые сорта стоили максимально недорого. Бутылка пивного напитка обходится россиянам в 50-80 рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольных напитков, содержащих в составе этиловый спирт, с целью повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством алкогольной продукции в стране.

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#пиво
#цены
#рост
#россияне
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Каллас не стала гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
13 марта 2024, 21:25

Фото: valitsus.ee

В рамках информационного часа правительства, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину, передает РИА Новости.
Кроме того, она назвала Россию «прямой угрозой» для Эстонии. Каллас объяснила, что речь никогда не шла о вводе наземных войск, а выражение «ground troops» или «soldiers on the ground» относится к солдатам в конкретной стране, которые могут быть направлены для помощи в обучении украинских вооруженных сил.

Парламентарии требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине, однако она не предоставила таких гарантий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке солдат стран ЕС на Украину.

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#рф
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Австрия выслала двух российских дипломатов
13 марта 2024, 21:09

Фото: iStock/ Teka77

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщила газета Die Presse.
Издание отметило, что МИД Австрии уведомил двух дипломатов из российского посольства в начале недели об их высылке «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

Подчеркивается, что оба дипломата должны будут покинуть страну до 19 марта.

Ранее, в сентябре прошлого года, МИД Словакии принял решение выслать сотрудника российского посольства в республике из-за его деятельности, предположительно противоречившей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ему было дано 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны.

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#сша
#мид
#страны
#чехия
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Минэнерго: Ситуация с ценами на АЗС и с обеспечением россиян топливом стабильна
13 марта 2024, 21:06

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В Министерстве энергетики РФ оценили ситуацию с обеспечением населения бензином и с ценами на заправочных станциях как стабильную. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, на сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах составляют 2 млн тонн, а дизельного топлива - 3,5 млн тонн, что является высоким показателем готовности к увеличению спроса от населения.

Ранее россияне могли замечать некоторые скачки в ценообразовании на АЗС. Сейчас ситуация стабилизировалась, скачков цен на бензин и дизельное топливо не ожидается, сформирован устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке.

С начала текущего года среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива - на 8% больше.

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#бензин
#азс
#цены
#россия
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Озвучена неожиданная причина запретов онлайн-продаж алкоголя в России
Сомелье Горбачева: Самим продавцам невыгодна онлайн-торговля
13 марта 2024, 21:02

Фото: istockphoto.com/ArisSu

Эксперт топ-10 России по вину, основатель онлайн-школы сомелье в России Елена Горбачева заявила, что одной из причин запретов онлайн-продажи алкоголем помимо прочего является то, что самим торговым сетям такая форма невыгодна.
«Думаю, основная проблема в том, что мастодонтам алкогольного рынка просто невыгодно сейчас что-то фундаментально менять. Плюс онлайн-продажа алкоголя представляет большую угрозу для офлайн-розницы, так как способна лишить её последнего источника живого трафика — людей, вынужденных приходить за алкоголем в магазин, а попутно покупать всё остальное», — пояснила в беседе с Газета.ру Горбачева.

Также основными причинами таких запретов называются трудности с проверкой возраста покупателя, во-вторых, риск появления большого количества фальсификата.

Ранее заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявлял, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.

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#алкоголь
#продажа
#онлайн
#рф
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Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества
Путин отменил передачу активов Danone в РФ во временное управление Росимущества
13 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/nantonov

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил решение о временном передаче контроля над долей иностранного капитала в российской дочерней компании Danone. Соответствующий указ был опубликован 13 марта на Официальном портале правовых актов.
Этот новый указ президента вносит изменения в предыдущий документ, опубликованный в июле прошлого года. По тому указу, Росимущество временно получило акции АО «Данон Россия». Теперь эти положения признаны недействительными.

Причины данного решения не разглашаются. Однако ранее, 21 февраля, газета Financial Times сообщала о планах руководства французской компании Danone продать свой российский бизнес компании «Вамин Татарстан».

По данным издания, директор «Вамин Татарстан» Айрат Мухамадеев в письме министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласилось заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone.

В марте 2022 года Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба компании заявила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.

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