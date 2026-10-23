Депутат Чаплин предупредил о рисках покупки ипотечной квартиры
Депутат Чаплин: при покупке ипотечного жилья квартира остается в залоге у банка
Покупка квартиры, за которую прежний владелец ещё выплачивает ипотеку, может привести к юридическим и финансовым проблемам. Россиянам советуют перед сделкой выяснить, разрешает ли банк продажу недвижимости и можно ли зарегистрировать право собственности на нового владельца. Сам долг продавца автоматически не переходит к покупателю, однако квартира может оставаться в залоге у кредитора.
Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин, сообщает «Сiбдепо».
«При сделке с действующей ипотекой площадь остается в залоге. Личный кредитный долг продавца к покупателю автоматически не переходит. Однако если его перестанут оплачивать, кредитор вправе потребовать продажи жилья», — пояснил Чаплин.Депутат также посоветовал получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и проверить документы, подтверждающие права пользования жильём. По его словам, важно учитывать, что погашение кредита и снятие обременения — разные процедуры. После выплаты долга следует убедиться, что в ЕГРН больше нет записи об ипотеке.
Отдельные риски связаны с правами третьих лиц. Даже после продажи квартиры некоторые граждане могут сохранить право проживания в ней, например на основании завещательного отказа. Чаплин рекомендовал заранее проверить такие обстоятельства, получить подтверждающие документы и прописать соответствующие условия в договоре.
Перед расчётами также необходимо проверить сведения о собственниках и действующих ограничениях. Если в выписке данные владельца скрыты, покупателю стоит запросить документ, который получил сам продавец. При этом информацию нужно перепроверить непосредственно перед сделкой, поскольку сведения могут измениться.
Чаплин посоветовал связать условия оплаты с устранением ограничений и освобождением жилья, чтобы снизить риски для покупателя.