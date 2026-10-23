Депутат Чаплин предупредил о рисках покупки ипотечной квартиры

23 октября 2026, 12:17

Депутат Чаплин: при покупке ипотечного жилья квартира остается в залоге у банка

Фото: istockphoto / Evkaz

Покупка квартиры, за которую прежний владелец ещё выплачивает ипотеку, может привести к юридическим и финансовым проблемам. Россиянам советуют перед сделкой выяснить, разрешает ли банк продажу недвижимости и можно ли зарегистрировать право собственности на нового владельца. Сам долг продавца автоматически не переходит к покупателю, однако квартира может оставаться в залоге у кредитора.





Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин, сообщает «Сiбдепо».

«При сделке с действующей ипотекой площадь остается в залоге. Личный кредитный долг продавца к покупателю автоматически не переходит. Однако если его перестанут оплачивать, кредитор вправе потребовать продажи жилья», — пояснил Чаплин.