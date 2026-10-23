23 октября 2026, 11:10

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Нейросети умеют писать тексты, решать задачи и обрабатывать информацию, но что происходит с человеческим мозгом, когда мы все чаще доверяем им собственное мышление? Эксперты предупреждают: постоянная привычка полагаться на алгоритмы может привести к тому, что человек начнет реже анализировать информацию и самостоятельно искать ответы. Почему искусственный интеллект нельзя считать полноценным собеседником и как сохранить критическое мышление в эпоху нейросетей?





Содержание Почему нейросеть нельзя воспринимать как живого собеседника Что происходит с мозгом, если постоянно полагаться на ИИ Почему мозгу необходима постоянная нагрузка Чем нейросеть отличается от обычного поисковика Советы, которые помогут сохранить критическое мышление Почему не нужно отказываться от нейросетей



В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 соавтор закона об искусственном интеллекте и методолог, разрабатывающий систему безопасного и осознанного взаимодействия человека с нейросетями, Сергей Никишов рассказал о рисках использования ИИ, отличиях алгоритмов от живого общения и способах сохранить способность самостоятельно размышлять.



Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.





Почему нейросеть нельзя воспринимать как живого собеседника

«Это не одушевлённое, не эмоциональное и вообще не какое-либо существо. Это просто набор алгоритмов, который имитирует интеллект», — объясняет Сергей.

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«Нейросеть — это очередной инструмент для обработки информации. Воспринимайте это как опцию, которой современному человеку необходимо владеть. Нейросеть — ваш помощник, только если вы правильно ею пользуетесь», — подчёркивает специалист.

Что происходит с мозгом, если постоянно полагаться на ИИ

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Почему мозгу необходима постоянная нагрузка

«Мозг нужно развивать: споры, дискуссии, полемика, чтение, анализ. Постоянная критика, поиск ответов — всё это помогает сформировать критическое мышление», — объясняет Никишов.

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Чем нейросеть отличается от обычного поисковика

«Нейросеть — это не поисковик. Это инструмент, который имитирует мышление. И если вы не понимаете, как он работает, вы теряете способность отличать собственные мысли от того, что вам сгенерировали», — предупреждает гость подкаста.

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Советы, которые помогут сохранить критическое мышление

Воспринимайте нейросеть как инструмент, а не человека.

Не передавайте алгоритму все свои интеллектуальные задачи.

Регулярно тренируйте мышление.

Разбирайтесь в принципах работы нейросетей.

Не позволяйте технологиям подменять собственные способности.

Задавайте себе вопрос: «Я думаю или за меня думают?»

Почему не нужно отказываться от нейросетей