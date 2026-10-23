«Клетки мозга отмирают»: чем грозит постоянное использование нейросетей и как сохранить критическое мышление? Советы эксперта
Нейросети умеют писать тексты, решать задачи и обрабатывать информацию, но что происходит с человеческим мозгом, когда мы все чаще доверяем им собственное мышление? Эксперты предупреждают: постоянная привычка полагаться на алгоритмы может привести к тому, что человек начнет реже анализировать информацию и самостоятельно искать ответы. Почему искусственный интеллект нельзя считать полноценным собеседником и как сохранить критическое мышление в эпоху нейросетей?
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 соавтор закона об искусственном интеллекте и методолог, разрабатывающий систему безопасного и осознанного взаимодействия человека с нейросетями, Сергей Никишов рассказал о рисках использования ИИ, отличиях алгоритмов от живого общения и способах сохранить способность самостоятельно размышлять.
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
Почему нейросеть нельзя воспринимать как живого собеседника
Первое, на что обращает внимание эксперт, — искусственный интеллект не обладает человеческой природой. Несмотря на способность поддерживать разговор, формулировать ответы и создавать впечатление осмысленного общения, нейросеть остается программным инструментом.
«Это не одушевлённое, не эмоциональное и вообще не какое-либо существо. Это просто набор алгоритмов, который имитирует интеллект», — объясняет Сергей.
Именно имитация интеллектуальной деятельности способна создать у пользователя ложное впечатление, будто перед ним не просто алгоритм, а самостоятельный разум. Из-за этого люди иногда начинают относиться к нейросети как к человеку, благодарят ее и даже извиняются перед ней.
По мнению Никишова, такое поведение не требуется. Чрезмерное очеловечивание технологии может сформировать неправильное представление о ее возможностях и привести к тому, что пользователь начнет переоценивать надежность ответов алгоритма.
«Нейросеть — это очередной инструмент для обработки информации. Воспринимайте это как опцию, которой современному человеку необходимо владеть. Нейросеть — ваш помощник, только если вы правильно ею пользуетесь», — подчёркивает специалист.
Таким образом, главное — не отказываться от новых технологий, а понимать их назначение и не подменять взаимодействием с алгоритмом полноценную интеллектуальную деятельность.
Что происходит с мозгом, если постоянно полагаться на ИИ
Основная проблема, на которую указывает эксперт, заключается в привычке передавать нейросети не только технические задачи, но и сам процесс размышления. Когда человек просит алгоритм проанализировать информацию, сделать выводы или решить задачу, он рискует отказаться от самостоятельной работы там, где мог бы справиться собственными силами.
Вопрос касается не только повседневных привычек, но и образования, профессиональной деятельности. Если школьник постоянно поручает искусственному интеллекту решение заданий, у него остается меньше возможностей самостоятельно разобраться в материале. Аналогичная ситуация возникает на работе, когда сотрудник использует готовые ответы алгоритма вместо собственного анализа.
В таком случае возникает закономерный вопрос: зачем работодателю специалист, который не способен самостоятельно оценить ситуацию и принимает решения преимущественно на основе сгенерированных ответов? И какую пользу получает ученик от обучения, если вместо него думает нейросеть?
Речь идет о риске постепенного отказа от интеллектуальных усилий. Чем привычнее становится делегирование подобных задач, тем важнее следить за тем, чтобы технологии не вытесняли собственные рассуждения человека.
Почему мозгу необходима постоянная нагрузка
Одним из ключевых понятий становится нейропластичность — способность мозга изменяться под воздействием опыта, адаптироваться к новой информации и формировать новые нейронные связи.
Этот процесс имеет большое значение для обучения, развития навыков и формирования критического мышления. Однако для поддержания интеллектуальной активности необходимо регулярно использовать собственные способности: читать, анализировать, сопоставлять факты и искать ответы на сложные вопросы.
«Мозг нужно развивать: споры, дискуссии, полемика, чтение, анализ. Постоянная критика, поиск ответов — всё это помогает сформировать критическое мышление», — объясняет Никишов.
Если человек перестает решать задачи самостоятельно, отказывается от анализа и практически не задействует собственные интеллектуальные ресурсы, он привыкает выбирать наиболее простой путь. Вместо того чтобы разобраться в проблеме, можно попросить нейросеть подготовить ответ, написать эссе, составить курсовую работу или даже создать книгу.
Эксперт предупреждает о негативных последствиях подобного подхода, поскольку клетки мозга в состоянии комфорта начинают постепенно отмирать.
Это подчеркивает опасность отказа от умственной активности, однако ее не следует воспринимать как доказательство того, что использование нейросетей само по себе приводит к гибели клеток мозга. Основная мысль заключается в необходимости поддерживать интеллектуальную деятельность и не превращать искусственный интеллект в единственный источник готовых решений.
При постоянном обращении к алгоритмам человек может постепенно привыкнуть к тому, что сложные задачи за него решает программа. Поэтому важно сохранять привычку самостоятельно разбираться в информации, проверять выводы и не прекращать обучение.
Чем нейросеть отличается от обычного поисковика
На первый взгляд может показаться, что опасения по поводу искусственного интеллекта преувеличены. Ведь интернетом люди пользуются уже много лет, обращаясь к поисковым системам, электронным энциклопедиям и различным информационным ресурсам.
Однако Сергей Никишов обращает внимание на принципиальное различие между поиском сведений и генерацией ответа.
«Нейросеть — это не поисковик. Это инструмент, который имитирует мышление. И если вы не понимаете, как он работает, вы теряете способность отличать собственные мысли от того, что вам сгенерировали», — предупреждает гость подкаста.
Поисковая система помогает находить материалы, которые пользователь может изучить, сопоставить и самостоятельно оценить. Нейросеть же способна сразу представить готовый текст, объяснение или решение, создавая впечатление, что вся необходимая интеллектуальная работа уже выполнена.
В результате человек может начать воспринимать сгенерированный ответ как собственный вывод, не проверяя аргументы и не задумываясь о том, насколько информация соответствует действительности.
Именно поэтому важно понимать принципы работы искусственного интеллекта и помнить, что убедительная формулировка еще не гарантирует правильности ответа. Алгоритм может быть полезным помощником, но ответственность за оценку информации и окончательные решения остаются за человеком.
Советы, которые помогут сохранить критическое мышление
Чтобы пользоваться возможностями нейросетей и при этом не отказываться от самостоятельной интеллектуальной работы, Сергей Никишов предлагает пересмотреть отношение к искусственному интеллекту.
- Воспринимайте нейросеть как инструмент, а не человека.
Не стоит наделять алгоритм человеческими качествами и воспринимать его ответы как проявление настоящих эмоций или самостоятельного сознания. Нейросеть предназначена для обработки информации и выполнения определенных задач.
- Не передавайте алгоритму все свои интеллектуальные задачи.
Используйте ИИ для помощи в работе с информацией, но оставляйте за собой анализ, формирование выводов и принятие решений. Если задачу можно решить самостоятельно, не стоит автоматически перекладывать ее на программу.
- Регулярно тренируйте мышление.
Читайте книги, участвуйте в дискуссиях, анализируйте разные точки зрения, решайте головоломки и ищите ответы на сложные вопросы. Подобные занятия помогают поддерживать интеллектуальную активность и развивать критическое отношение к информации.
- Разбирайтесь в принципах работы нейросетей.
Понимание возможностей и ограничений искусственного интеллекта помогает избежать чрезмерного доверия к его ответам. Необходимо помнить, что алгоритм не становится безошибочным только потому, что умеет формулировать мысли убедительно.
- Не позволяйте технологиям подменять собственные способности.
Нейросети могут облегчать работу, но важно сохранять самостоятельность и способность рассуждать. Технологический прогресс не должен становиться причиной отказа от личного опыта, обучения и развития.
- Задавайте себе вопрос: «Я думаю или за меня думают?»
Если человек все чаще обращается к искусственному интеллекту прежде, чем пытается самостоятельно разобраться в проблеме, это повод пересмотреть привычки. Полезно сначала сформулировать собственную позицию, а затем использовать нейросеть для проверки аргументов, поиска дополнительных сведений или сравнения подходов.
Почему не нужно отказываться от нейросетей
Искусственный интеллект не обязательно становится угрозой для человеческого мышления. Многое зависит от того, какие задачи ему поручают и какую роль он занимает в повседневной жизни.
Нейросети могут помогать обрабатывать большие объемы информации, ускорять выполнение рутинных операций и облегчать решение отдельных задач. Однако они не должны полностью заменять самостоятельное размышление, критическую оценку сведений и личный опыт.
В этом и заключается главный принцип осознанного использования технологий: не отказываться от возможностей искусственного интеллекта, но и не позволять ему принимать на себя всю интеллектуальную нагрузку.
Нейропластичность связана со способностью мозга адаптироваться и учиться, поэтому сохранение привычки читать, анализировать, спорить и самостоятельно искать ответы остается важной частью интеллектуального развития.
Как подчеркивает эксперт, нейросети не являются ни абсолютным злом, ни универсальным спасением. Это инструменты, эффективность которых зависит от способа применения.
Технологии продолжат развиваться, а искусственный интеллект будет все активнее входить в образование, работу и повседневную жизнь. Но даже при широком распространении алгоритмов человеку важно сохранять собственную способность мыслить, проверять информацию и формировать независимые выводы. Именно осознанный подход позволяет пользоваться преимуществами нейросетей, не превращая их в замену собственному разуму.