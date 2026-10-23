Ученые ответили, в каком положении тела боль переносится легче

23 октября 2026, 11:46

Psychophysiology: в положении лежа люди переносят боль легче

Фото: iStock/g-stockstudio

Ученые Университета Хаэна в Испании выяснили, что поза тела влияет на восприятие боли. По их наблюдениям, лежа человек переносит ее легче, чем стоя, и во многом это объясняется работой сердечно-сосудистой системы. Соответствующее исследование опубликовал журнал Psychophysiology.