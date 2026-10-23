Ученые ответили, в каком положении тела боль переносится легче
Ученые Университета Хаэна в Испании выяснили, что поза тела влияет на восприятие боли. По их наблюдениям, лежа человек переносит ее легче, чем стоя, и во многом это объясняется работой сердечно-сосудистой системы. Соответствующее исследование опубликовал журнал Psychophysiology.
Всего в эксперименте участвовали 83 здоровых студента, у которых проверяли болевую чувствительность в положениях сидя, стоя и лежа, надавливая альгометром на ноготь. Одновременно специалисты наблюдали за их давлением, ударным объемом сердца и чувствительностью барорефлекса.
Как выяснилось в ходе испытаний, порог и переносимость боли были выше в положении лежа. В материале подчеркивается, что при вставании систолическое давление и ударный объем сердца падали, а в положении лежа росли. Руководитель работы Густаво Рейес дель Пасо пояснил, что повышение артериального давления уменьшает боль, и посоветовал людям ложиться при острой боли.
В то же время авторы оговаривают ограничения: выборка молодая, здоровая, в основном женская и с нормальным или пониженным давлением, поэтому в случае с пожилыми, гипертониками и людьми с хронической болью ситуация может отличаться. Тем не менее исследователям удалось установить устойчивую связь поз, давления и боли.
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