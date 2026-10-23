Пошлины на импортный крепкий алкоголь могут поднять в ноябре
Президент компании Ladoga Вениамин Грабар считает, что рост пошлин на зарубежный крепкий алкоголь поможет российским производителям конкурировать с импортом. Власти рассматривают увеличение минимального сбора с 3 до 5 евро за литр уже в ноябре.
Сейчас ставка составляет 20% таможенной стоимости, однако не может опускаться ниже 3 евро за литр. Новые параметры власти могут ввести до конца года, хотя ранее рынок ожидал изменений в январе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в отрасли.
Руководитель направления крепкого алкоголя компании Fort Руслан Брагин прогнозирует прибавку в 70–100 рублей к оптовой цене одной бутылки при нынешнем курсе рубля. Заметнее всего мера отразится на напитках стоимостью до 1,5 тысячи рублей.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский ожидает, что импортная бутылка объемом 0,7 литра в массовом сегменте подорожает более чем на 200 рублей. Премиальные бренды, по оценкам участников рынка, ощутят повышение слабее.
Спрос на зарубежный крепкий алкоголь при этом растет вопреки общему спаду рынка. Продажи импортного виски за девять месяцев увеличились на 12%.
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