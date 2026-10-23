Пошлины на импортный крепкий алкоголь могут поднять в ноябре

23 октября 2026, 09:41

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар считает, что рост пошлин на зарубежный крепкий алкоголь поможет российским производителям конкурировать с импортом. Власти рассматривают увеличение минимального сбора с 3 до 5 евро за литр уже в ноябре.