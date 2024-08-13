Депутат Чаплин раскрыл, что нельзя выкапывать на даче

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Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что на дачном участке ни в коем случае не рекомендуется самостоятельно выкапывать и демонтировать металлические трубы.
Он отметил, что такие трубы могут быть пункты государственной геодезической сети, охраняемые законом.
Ранее юрист Владимир Постанюк заявлял, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.
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«После обнаружения подобных труб или других конструкций не стоит самостоятельно выкапывать их. Чтобы удостовериться, что ваша находка — пункт ГГС, можно заказать выписку из ЕГРН на земельный участок», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Ранее юрист Владимир Постанюк заявлял, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.
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Мелисса Тимофеева