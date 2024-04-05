В Ступине лесничие убрали с дороги поваленное дерево

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сильный ветер повалили дерево на лесную дорогу рядом с посёлком Малюшкина Дача в городском округе Ступино, проезд от упавшего ствола освободили сотрудники лесной охраны филиала Мособллеса «Русский лес», сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Поваленное на дорогу дерево лесничие заметили в ходе планового патрулирования. С помощью бензопилы лесничие распилили ствол и освободили проезд для транспортных средств», — говорится в сообщении.В областном Комлесхозе отметили, что подобные случаи происходят довольно часто, и подмосковные лесничие готовы к ним. Иногда о деревьях, перегородивших дорогу, сообщают местные жители, а иногда лесничие лично сталкиваются с последствиями стихии и сразу их устраняют.
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