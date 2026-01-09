Депутат Чаплин рассказал об охране дачного участка зимой

09 января 2026, 10:48

Депутат Чаплин: защита дачного участка начинается с базовых мер предосторожности

Фото: iStock/Zvozdochka

Пустующие дачные посёлки зимой становятся мишенью для разного рода правонарушителей, от мелких воришек до тех, кто может устроить в доме привал. Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.