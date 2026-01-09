Депутат Чаплин рассказал об охране дачного участка зимой
Пустующие дачные посёлки зимой становятся мишенью для разного рода правонарушителей, от мелких воришек до тех, кто может устроить в доме привал. Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, защита начинается не с дорогостоящих систем, а с базовых мер предосторожности. Парламентарий отметил, что не следует оставлять ценные вещи в доме на зиму. Всю бытовую технику, инструменты, посуду, а также запасы урожая лучше вывезти.
Вторая значимая мера — не распространяться о своих планах и информации о даче среди малознакомых людей и в интернете, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Даже тропинка, протоптанная к дому соседями по просьбе, создаёт ощущение присутствия и служит хорошей профилактической мерой, отметил Чаплин.
Он подчеркнул, что высокий забор, металлические двери и решётки на окнах могут отпугнуть нарушителя. Самым эффективным решением для серьёзной защиты является современная охранная сигнализация, подключенная к пульту вневедомственной охраны или частной охранной компании, добавил депутат.
Читайте также: